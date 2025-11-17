El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cajero de la avenida Argentina en el que apareció el cadáver. Paloma Ucha

Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón

La Policía apunta a un fallecimiento por causas naturales del transeúnte que dormía en una oficina bancaria en La Calzada

O. Suárez

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:50

Los empleados de una oficina bancaria de La Calzada, en Gijón, daban hoy la voz de alarma a primera hora de la mañana al encontrar el cadáver de un hombre en el espacio del cajero automático. Los agentes de la Policía Nacional que se desplazaron hasta la entidad bancaria, en la avenida de la Argentina, así como los servicios sanitarios, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Se descartan indicios de criminalidad y todo apunta a una muerte por causas naturales. Al parecer, solía dormir en el cajero automático y abandonaba el lugar a primera hora de la mañana cuando abría la entidad. El deceso se produjo durante el fin de semana.

