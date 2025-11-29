El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viaducto de Carlos Marx, en Gijón, donde apareció muerto el hombre. J. M. Pardo

Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón

La Policía Nacional descarta indicios de criminalidad y apunta a una muerte natural de la víctima, que tenía 47 años

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:11

La Policía hallaba a primera hora de la tarde de hoy sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años debajo del viaducto de Carlos Marx, en Gijón. Según las primeras investigaciones, no se aprecian indicios de criminalidad. La muerte de habría producido por causas naturales.

La voz de alarma la daba un testigo, quien requería la presencia de los agentes de la Policía Local. Al trasladarse el lugar y ver que estaba fallecido, dieron traslado de la actuación a la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones.

La autoridad judicial decretó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  3. 3 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  4. 4 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  5. 5 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  6. 6 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  7. 7 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller
  8. 8 Gijón ilumina su Navidad más brillante
  9. 9 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  10. 10 Variante K de la gripe: síntomas y precauciones «como en pandemia» para prevenir los efectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón

Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón