Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón La Policía Nacional descarta indicios de criminalidad y apunta a una muerte natural de la víctima, que tenía 47 años

Olaya Suárez Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:11 Compartir

La Policía hallaba a primera hora de la tarde de hoy sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años debajo del viaducto de Carlos Marx, en Gijón. Según las primeras investigaciones, no se aprecian indicios de criminalidad. La muerte de habría producido por causas naturales.

La voz de alarma la daba un testigo, quien requería la presencia de los agentes de la Policía Local. Al trasladarse el lugar y ver que estaba fallecido, dieron traslado de la actuación a la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones.

La autoridad judicial decretó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo.