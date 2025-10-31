Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón

María Agra Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 06:28 | Actualizado 06:55h. Comenta Compartir

No hay rincón donde no se respire Halloween –o Samaín– en Gijón. Calabazas iluminadas, esqueletos y telarañas en los escaparates o muñecas diabólicas en los portales anuncian la llegada de la noche más terrorífica del año. La festividad celta es ya una más en el calendario de la ciudad y el miedo se ha vuelto una forma de dinamizar el comercio local, pero también de disfrutar y compartir tiempo en familia o entre amigos.

Misterio en el Botánico

Una de las actividades más consolidadas y exitosas es la que organiza el Jardín Botánico. A partir de las 20 horas de hoy (para adultos) y las 16 horas de mañana (sesión familiar), sus caminos se llenarán de extrañas criaturas a las que habrá que sortear para conseguir localizar, con la ayuda de un plano, los lugares más terroríficos del museo vegetal. Además de juegos, misterios y sorpresas, habrá música, food-trucks y servicio de bar, así como un magüestu con sidra dulce y castañas pensado para los más pequeños. Las entradas para la sesión familiar están agotadas.

Visita guiada a El Molinón

Otra propuesta para disfrutar de un Halloween diferente en familia es la de El Molinón, que se abrirá para acoger una visita guiada, además de juegos y dinámicas en las que se invitará a participar a todos los asistentes. El recorrido, de hora y media de duración, transcurrirá por emblemáticos rincones del estadio, que estará decorado de acuerdo a la tradición de Halloween. Hoy habrá dos sesiones (17 y 18.30 horas) y mañana tres (11, 12 y 16.30), para las que pueden adquirirse entradas a partir de 11 euros.

'Thriller' en Isabel la Católica

Tras el furor que causaron el año pasado en Begoña los más de 50 bailarines del grupo Claqué Asturias, liderado por Robert Taboada, interpretarán esta tarde una coreografía de 15 minutos recordando los cinco videoclips más terroríficos de la historia en orden cronológico: desde el mítico 'Thriller' de Michael Jackson (1982) hasta hoy, con artistas como Lady Gaga. Será en el parque de Isabel la Católica y habrá dos pases (20 y 20.45 horas).

'Truco o trato' en los barrios

También habrá fiestas y actividades de Samaín en diversos barrios. En El Llano, la asociación vecinal La Serena la fiesta comienza hoy, a las 17 horas, con la ruta 'truco o trato' por los comercios, donde se forman largas colas de niños deseosos de hacerse con un puñado de caramelos, y se prolonga hasta el domingo. En El Natahoyo empezarán una hora antes y, en El Coto, a las 18 horas.

Por otro lado, la diversión se instalará en la asociación vecinal de La Calzada a las 17 horas, con juegos, talleres y pintacaras, y una hora más tarde lo hará en Montiana, donde Halloween se celebrará con cuentos, una merienda de hermandad en el local de Los Amigos de Montiana y un recorrido en busca de caramelos.

Esqueletos, calaveras y repostería con temática halloween en La Lata de Galletas. Debajo, otros negocios ambientados como la confitería Balbona, la farmacia Castillo o Panris. UCHA / PARDO 1 /