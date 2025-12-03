El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En primer plano, la mujer que sufrió el golpe del arco navideño desprendido en Pérez de Ayala esta mañana. A la derecha, policías locales proceden a su retirada. A. A.

Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón

El suceso tuvo lugar en la calle Pérez de Ayala poco a las once de la mañana

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:11

Tremendo susto en la calle Pérez de Ayala, en Gijón. Una mujer de 78 años, M. A. M. S. resultó herida esta mañana al caérsele encima el arco de iluminación navideña que atraviesa la calle de lado a lado a la altura del cruce con Sáhara. En él precisamente se encontraba la mujer, en sentido hacia los institutos, cuando el arco se desprendió por causas que se desconocen, en un momento de débil lluvia sin rachas de viento, y le impactó en la cabeza, derribándola al suelo.

La caída de esta septuagenaria causó gran susto a todos los viandantes en esta concurrida calle, también con abundante tráfico en los dos sentidos, del barrio de El Llano. Eran poco antes de las once de la mañana y la mujer se incorporó con cierta rapidez. Al ser atentida por los viandantes, así como el negocio Novedades Fernández, que hace esquina en Pérez de Ayala con Sáhara, la herida manifestó un dolor en la cabeza en el lado derecho así como en la oreja. «¡Tirome al suelo!», explicó a preguntas de EL COMERCIO, si bien todo parece indicar que la decoración del arco, de cierto peso, no le impactó de lleno, pues las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Personada la Policía Local en el lugar, tomó los datos a la herida y le preguntó por si consideraba pertinente llamar a una UVI móvil, opción que la mujer descartó. Los vecinos mostraron su indignación en varios aspectos. Uno advirtió que llevaba días observando que el arco navideño «estaba demasiado bajo y podía caer», otro añadió que «ya no se trabaja como antes, pues no es normal que esto se haya venido abajo así sin más, la gente trabaja pensando en otra cosa», afeó.

