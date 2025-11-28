Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello El accidente se produjo en la avenida de Pablo Iglesias cuando un peatón irrumpió de forma sorpresiva en la calzada

O. Suárez Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:54

Una mujer resultó herida en la tarde de hoy viernes en Gijón al sufrir un fuerte golpe después de que el conductor frenase bruscamente para esquivar a un peatón que irrumpió en la calzada. El accidente tuvo lugar poco antes de las 20 horas en la avenida de Pablo Iglesias, a la altura de la calle Granados.

Según señalaron fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, el conductor del autobús de EMTUSA se vio obligado a frenar para evitar atropellar a un hombre que de forma sorpresiva salió a la calzada. Como consecuencia del frenazo, una de las viajeras salió despedida y sufrió un golpe por el que tuvo que ser trasladada al Hospital de Cabueñes.