Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón La víctima chocó contra un coche en la avenida del Jardín Botánico, en el cruce con el camino de los Tulipanes. Fue evacuado al Hospital de Cabueñes

Estado en el que quedó la moto del joven accidentado en la avenida del Jardín Botánico.

Olaya Suárez Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:09h.

Un motorista de 19 años ha resultado herido en la mañana de hoy martes en un accidente en la avenida del Jardín Botánico, en Gijón. El joven chocó por la parte de atrás de un coche en el cruce con el camino de los Tulipanes y salió despedido, quedando tendido en el asfalto.

Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) trasladados al lugar estabilizaron a la víctima y a continuación la trasladaron al Hospital de Cabueñes. Presentaba lesiones graves.

Agentes de la Policía Local recabaron pruebas y testimonios para elaborar el atestado del accidente. El siniestro tuvo lugar poco antes de las 12 del mediodía y obligó a cortar el tráfico en la zona hasta las retirada de los vehículos involucrados.