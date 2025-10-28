El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El herido, atendido por testigos antes de la llegada de los sanitarios y la Policía Local. Carlos Nido Fernández

Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al ser arrollado por un coche

La víctima sufrió lesiones de gravedad al ser atropellado por un turismo en la calle Ramón y Cajal. Fue trasladada por el SAMU al Hospital de Cabueñes

O. Suárez

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 20:17

Un joven que circulaba en patinete resultó herido de consideración hoy por la tarde en Gijón al ser atropellado por un turismo en la calle Ramón y Cajal, en los carriles en dirección al centro de la ciudad. La víctima fue trasladada por los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) al Hospital de Cabueñes con pronóstico reservado.

Los agentes de la Policía Local se hicieron cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro. El accidente tuvo lugar pasadas las 5 de la tarde y obligó a cortar la calle al tráfico hasta que el herido fue evacuado el hospital.

