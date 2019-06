Herido un niño de 11 años al caer desde un patio a un garaje en Juan Alvargonzález Hueco en la uralita rota por el peso del niño, que se precipitó al interior del garaje. / ARNALDO GARCÍA Caminaba por la uralita cuando se quebró y cayó desde tres metros de altura sobre un coche, que amortiguó el golpe. Sufre fractura de tobillo OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 21 junio 2019, 02:56

Fue una travesura que pudo acabar en tragedia. Un niño de once años resultó herido ayer por la tarde al precipitarse desde un primer piso al ceder la uralita de un patio de manzana de la calle de Juan Alvargonzález, en El Llano. Había salido por la ventana de su piso y, según los vecinos, caminaba sobre el techo de amianto cuando en un momento dado, debido a su peso, se rompió la estructura y cayó desde una altura de unos tres metros al interior de un garaje.

La suerte quiso que el primer golpe lo amortiguase un vehículo sobre el que se precipitó, por lo que no impactó directamente contra el suelo. Sufrió la fractura de un tobillo, pero «se levantó rápidamente él solo y dijo: 'ahora viene a pagarte mi madre lo que rompí del coche'», explicó el dueño del garaje, Roberto Fernández, atónito por los acontecimientos.

«Escuchamos un ruido tremendo, parecía que caía el edificio y cuando fuimos a mirar qué pasaba vimos a un niño en el suelo, al lado de un coche que tenía el techo abollado y un espejo de retrovisor roto», comenta el propietario.

Fue él quien llamó a la Policía para alertar de lo ocurrido. El pequeño salió caminando y subió a casa solo rápidamente. Fue luego llevado a un centro hospitalario para someterlo a un examen en profundidad y tratarle la lesión del pie. «Fue un milagro que no le pasase algo más grave, porque la caída fue tremenda... La suerte quiso que fuese justo encima del coche y el techo le paró», apuntaban los vecinos.

Al parecer, el niño, de origen rumano, no era la primera vez que salía al patio, un lugar al que, en teoría, no se puede acceder. De hecho, el vecindario se muestra «muy molesto» por el comportamiento de los inquilinos de ese piso. «Viven más de diez en una casa pequeña y siempre están haciendo ruido y molestando. Ya no sabemos qué hacer porque raro es el día que no arman algún jaleo», lamentan.

Según el testimonio de varios de ellos, la propietaria del piso ha iniciado los trámites en el juzgado para obligarles a que se vayan. «Tuvieron una avería con el agua y me inundaron el garaje. Había goteras y humedades y cuando llamamos al del seguro para que viniese a verlo, no le dejaban entrar al piso para hacer la valoración. Tardamos días en convencerles y al final aceptaron, pero no querían que nadie entrase y siempre se queda uno de ellos dentro haciendo guardia para que no les puedan cambiar la cerradura», aseguran en el edificio.

Investigación policial

Hasta el inmueble en el que se produjo el accidente se trasladaron varias patrullas de la Policía Nacional. Además de analizar las causas del siniestro, se ha abierto una investigación para conocer el entorno familiar del menor y determinar si pudiera estar en una situación de vulnerabilidad. Los hechos ocurrieron poco después de la tres de la calle en el número 3 de la calle de Juan Alvargonzález.