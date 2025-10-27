Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro El agente consiguió in extremis retener a la víctima, de 38 años, quien mostró una fuerte resistencia para zafarse y tratar de arrojarse al mar

Un agente de la Policía Local de Gijón resultó herido ayer por la noche al salvarle la vida a un hombre de 38 años que intentó arrojarse desde el Cerro de Santa Catalina. La complicada intervención policial tuvo lugar sobre las 23 horas de ayer domingo. Los servicios de emergencia recibieron la llamada de una mujer muy preocupada que alertaba de la posibilidad de que su pareja tuviera intención de quitarse la vida lanzándose al vacío desde la Atalaya.

Rápidamente se puso en marcha un amplio despliegue para localizar al hombre. La rápida intervención de una patrulla consiguió in extremis evitar sus intenciones, pese a la resistencia y oposición que mostró en todo momento para intentar zafarse y lanzarse al acantilado. Durante ese complicado servicio uno de los agentes resultó lesionado y tuvo que recibir asistencia sanitaria en el Hospital Begoña.

La víctima, por su parte, fue llevada a un lugar seguro, apartado del cortante del Cerro y trasladado posteriormente al Hospital de Jove.