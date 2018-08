«Se hicieron todos los esfuerzos para que la fiesta de la Feria se realizara»

-¿Qué les llevó a suspender la fiesta de fin de Feria?

-A todo el equipo de gobierno nos supo muy mal que no se pudiera celebrar la fiesta. Primero por todos los trabajadores de la Feria y también por los organizadores, que llevaban trabajando mucho en ello. Dicho esto, los ayuntamientos tenemos una gran responsabilidad y en materia de seguridad no puede haber ningún tipo de duda. Eso requiere de una planificación muy concreta que sea validada por todas las partes. En este caso no se cumplió eso.

-¿Se les notificó muy tarde?

-Ellos presentan la última documentación la madrugada del viernes al sábado. Estuvimos trabajando para que pudiera ser revisada porque queríamos que la fiesta se realizara. Se hicieron todos los esfuerzos, pero finalmente no fue posible.

-Pero el último requerimiento de los Bomberos llegó apenas 48 horas antes de la fiesta.

-Ellos presentaron la documentación el 14, que es festivo. El viernes se les notifica que no está completa y remitieron la respuesta a las 2.40 de la madrugada. El Ayuntamiento en todo momento fue ágil a la hora de responder.