La madre del joven que llamó 2.500 veces al 112: «Tienen que hacer algo con mi hijo» El hombre, a la salida del juzgado el pasado mes de septiembre. / C. SANTOS Pide «que la Justicia le obligue a seguir un tratamiento» OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 31 octubre 2018, 03:57

«No sé ya a dónde ir ni a quién recurrir, me siento completamente desamparada por el sistema y me temo que solo actuarán cuando ocurra una desgracia». El grito desesperado de esta gijonesa llega después de que su hijo, de 32 años y aquejado de un «trastorno de personalidad», según la fiscalía, haya sido condenado en dos ocasiones en las últimas semanas por desórdenes públicos: la primera por llamar 2.500 veces en dos días al 112 y al 091 asegurando que se iba a suicidar y la segunda por alertar en a la Policía Nacional diciendo que había matado a su mujer en una terraza comunitaria de la calle Juan Carlos I. Era mentira. Fue un episodio más de los muchos que su familia lleva sufriendo desde que «con 18 años empezase a cambiar y tomase esta deriva», dice su madre.

«Es mayor de edad y no quiere recibir tratamiento psiquiátrico, ha ido a psiquiatras pero no sigue terapia, está completamente descontrolado y va a peor...», relata la mujer, que quiere mantener su anonimato, «ya bastante duro es tener algo así en la como para que encima me reconozcan por la calle», argumenta. Según su relato, ha pedido ayuda «a los servicios sociales, a los psiquiatras, a la Policía, a los jueces... y nada, nadie me ayuda». La solución, considera, pasa porque «en lugar de las multas que le imponen por llamar a lo loco a la Policía, le obliguen a seguir un tratamiento psiquiátrico, es lo único que puede hacer que se estabilice».

«Era normal hasta que con 18 años empezó a fumar porros y se convirtió en un calvario»

«Era un chico normal, muy cariñoso y sociable pero con 18 años empezó a fumar porros y ahí fue cuando se convirtió todo en un calvario», relata. El consumo de droga «le debió de acelerar alguna patología mental que tenía latente». Dice «debió» porque asegura que ningún psiquiatra hasta el momento «le ha diagnosticado el problema exacto que tiene». A los episodios de llamadas compulsivas se suma un síndrome de Diógenes, según su madre, y momentos de agresividad. Tal es así, que su progenitora se vio obligada a denunciarlo. «Me empujó contra una puerta y casi me mata, no me quedó otro remedio que echarlo de casa y denunciarlo», explica.

Durante tres años el joven tuvo en vigor una orden de alejamiento de su madre. La medida judicial acabó y la mujer volvió a acogerlo en su hogar. «A los pocos meses volvió el infierno, intenté llevarlo a todos los médicos habidos y por haber y nada, no hubo manera, es imposible, estoy desesperada porque veo que mi hijo va a peor», apunta.

«No tiene contacto con nadie»

Esta vecina de Gijón asegura que el chico «no tiene relación con ser humano alguno y vive entre toneladas de basura en un piso de alquiler». No obstante, tiene trabajo desde hace seis años en una multinacional, «cumple con su jornada y se va, pero no habla con nadie, es su tabla de salvación», dice su madre.

«El acusado realizó las llamadas con la única intención de incordiar, molestar y perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos. Fue informado reiteradamente y hasta la saciedad cuando efectuaba dichas llamadas de que su proceder era incorrecto», sostuvo la fiscalía en el juicio por llamar 2.500 veces a los servicios de emergencia. Para su progenitora, sin embargo, «es una forma de llamar la atención, de pedir la ayuda que él no sabe conseguir por sus propios medios y tampoco deja que su familia se le ofrezca». «No queremos que se haga daño a él ni que se lo haga a nadie», reitera, aludiendo a los graves episodios protagonizados en Gijón por enfermos mentales, como el asesinato del niño del parque Isabel la Católica y la muerte de una vecina de Monteana a manos de su hijo.

