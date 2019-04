«A mi hijo Pelayo le decían que su nombre era muy feo y raro» Gara Lafuente y Raquel Huergo, en la presentacdión del libro. / PETEIRO Gara Lafuente cuenta en su libro la historia de Asturias dirigida al público infantil «para que aprendan a valorarla» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 27 abril 2019, 02:50

Gara Lafuente decidió un día que los niños tenían que conocer la historia de Asturias y de Pelayo en particular. «Mi hijo Pablo Pelayo vino llorando del colegio porque le decían que su nombre era muy feo y muy raro. A mí eso me chocó un montón, porque yo soy asturiana y daba por hecho que todo el mundo conoce a Pelayo. Pero ningún niño de su clase tenía ni la más remota idea de quién era», explicó ayer la escritora en la presentación de 'Los reyes Pelayo y Gaudiosa' en la Escuela de Comercio.

Gara es ovetense, tiene dos hijos y reside desde hace veinte años en Tenerife. Tras este incidente, ocurrido en la isla canaria, comenzó a explicarles la historia de Asturias y de su rey más representativo. Inicialmente, con dibujos. Después fue añadiendo textos a sus relatos. La historia se fue extendiendo a través de los hijos de sus amigos y al final la animaron a convertir aquella historia en un libro ilustrado.

«Cuando yo de pequeña iba a la cueva de la Santina, mi madre me contaba cómo resistieron allí. Esa historia se me quedó grabada para siempre y quería que mis hijos no olvidaran de dónde vienen», explicó. En un viaje a Budapest, vieron una placa en homenaje a 300 soldados españoles que iniciaron la conquista de Buda contra los turcos. «Yo no tenía ni idea de este episodio. Y resulta que habían sido 300 también, igual que los hombres de Pelayo», relató.

Tras ponerse en contacto con Ediciones Nobel, en Asturias, el libro se puso en marcha con la vida de Pelayo como epicentro narrativo. «Cuento cómo tras la derrota del rey Rodrigo llegó desde Guadalete a las montañas de Asturias con las reliquias de la cristiandad. Lo que quería transmitir era no solo los hechos históricos sino la motivación y determinación de estos hombres que cambiaron su destino y el de muchos otros», desvela.

La reina Gaudiosa

Consciente de que su hija también debía sentirse implicada, incluyó en la historia a la esposa de Pelayo, Gaudiosa, cántabra de nacimiento. «Alguna influencia tuvo que tener con las alianzas que Pelayo hizo con los cántabros desde siempre para su lucha contra los musulmanes. Parece que la conoció en una feria de caballos en Liébana y es una historia de amor con la que creo que a los niños y niñas se les hará más atractiva», explicó.

Tras la buena acogida, ya prepara la segunda entrega sobre los descendientes de Pelayo, el Prerrománico, el Camino de Santiago y la fundación de la catedral de Compostela.