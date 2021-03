Un hogar para «empezar a vivir de nuevo» La acampada de Sanz Crespo reserva diez tiendas de campaña para cobijar a los sin techo. «La precariedad nos roba la salud», lamentan Jonathan Pérez, con su perro 'Copo', en la acampada. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA NATALIA VIVAR GIJÓN. Martes, 2 marzo 2021, 01:01

Jonathan Pérez y Chouaib Charane relatan su historia en la calle. Un reflejo de lo que viven más de 400 personas, según el primer Recuento de personas sin Hogar en la Ciudad de Gijón. La noche del 25 de noviembre de 2019 se realizó el primer Recuento de Personas sin Hogar en el municipio. El estudio reveló que 439 personas sin hogar, de los que 142 (el 32 por ciento) pasaron la noche en la calle y 297 (el 68 por ciento) lo hicieron en recursos de alojamiento.

Jonathan Pérez y Chouaib Charane se han instalado en las tiendas de campaña junto a otras ocho personas, ubicadas en la estación de Sanz Crespo. Un 'alojamiento' ofrecido por el Movimiento Nadie sin Hogar, que inició una acampada en Gijón retomando la idea de una protesta en Madrid en 2019 que lideró Miguel Carreras.

Jonathan Pérez es el más joven de ellos dos con solo 23 años y cuenta que desde el verano del 2019 «sobrevive» durmiendo a caballo en las calles y en lugares de acogida. Entre tanto, su «más fiel e inseparable» compañero, un perro mestizo llamado 'Copo', le acompaña desde hace apenas cuatro meses. Relata que le ha sido «muy difícil» buscar un techo en el que pasar las noches sin encontrarse «problemas en el camino por estar con el animal». A su juicio, «deberían ser más flexibles y comprensivos en los albergues».

«He vivido en una precariedad constante demasiado tiempo y, al final, es una situación que nos roba la salud terriblemente», criticó Pérez, quien ha trabajado en Oviedo en diferentes restaurantes de jefe de sala. «En aquel momento tuve una estabilidad decente que me dejaba respirar tranquilo», explicó este gijonés, que tiempo después volvió a su ciudad natal tras quedarse sin trabajo. «Ahora mismo no hay nada, ni trabajo ni oportunidades y menos ayudas», lamentó Pérez. No obstante, una nueva vía ha arrojado en él «luz y esperanza para empezar a vivir de nuevo». Pues planea salir de Asturias para trasladarse a León donde le espera una ayuda cercana con la que «tener más suerte». «Un alojamiento y un futuro de verdad», matiza.

«Vivir con dignidad»

Chouaib Charane, de origen marroquí, llegó a Gijón a la edad de veinte años para buscar «vivir con dignidad» y labrarse un porvenir. Ahora con 52 cuenta que ha vivido este último año «desde el golpe de la pandemia» en la calle. En el pasado trabajó en dos empresas como encofrador. Un oficio que piensa desempolvar con una oferta que le ha surgido estos últimos días.

Sin embargo, hay un obstáculo que dificulta esta oportunidad: «Necesito hacer un curso antes de comenzar y la vía más rápida es por lo privado. Lo que me acarrea un gasto de casi 300 euros. Un dinero que no puedo obtener en tan poco tiempo», lamentó Charane, quien continúa viviendo en el amparo de una tienda de campaña. «Es una situación tan acuciante que no se la deseo a nadie», reflexiona.