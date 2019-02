El hombre acusado de violar a una mujer en su piso, alega sexo consentido Según la Fiscalía, que pide siete años de prisión para el acusado, la denunciante acudió a la vivienda para alquilar una habitación P. SUÁREZ Jueves, 7 febrero 2019, 02:50

El hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer que acudió a su domicilio porque quería alquilarle una habitación ha negado los hechos ante el juez y ha sostenido que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Así lo ha manifestado durante su declaración en la primera sesión de la vista oral del juicio, a puerta cerrada, iniciado este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan nueve años de prisión. Además, el Ministerio público solicita siete años de libertad vigilada y 15 de alejamiento para el procesado, y algo superior la acusación particular. No ha podido testificar la víctima en esta primera sesión por un fallo técnico. Se espera que este jueves sí pueda declarar la mujer por videoconferencia y que se de lectura a las conclusiones finales.

De acuerdo al relato fiscal, el procesado, de 43 años, se encontraba en una vivienda de su propiedad en compañía de la víctima, de 33 años, quien había acudido para ver la casa, ya que estaba interesada en alquilar una habitación. En un momento dado, el hombre le pidió a la mujer que se acostase con él, y como ella se negó e intentó abandonar la vivienda, el procesado se colocó frente a la puerta y, tras agarrarla por la sudadera que vestía, la llevó hasta una de las habitaciones de la casa, en donde tras empujarla sobre una cama, le pidió que le hiciera una felación.

Ella se negó y entonces el procesado la agredió sexualmente.