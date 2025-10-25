El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En el centro, Montserrat Álvarez y Félix Cardín, acompañados de Guzmán Pendás y Toño Migoya y representantes vecinales de la asociación de Portuarios. J. M. PARDO

Homenaje a Félix Cardín y Montserrat Álvarez

La asociación vecinal de Portuarios honra a sus mayores

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:01

Comenta

La asociación vecinal Portuarios celebró, ayer sábado, su tradicional comida de confraternización en la que dos de sus vecinos, Félix Cardín y María Montserrat Álvarez, recibieron un homenaje en el restaurante Les Cabañes. Al emotivo encuentro acudieron el concejal popular Guzmán Pendás y el director de Fundación Gijón Rural, Toño Migoya. Los vecinos recordaron la biografía de Cardín «un vecino muy querido y trabajador incansable del puerto de El Musel», así como de Álvarez «la estanquera del barrio que cerró su local de toda la vida, tan solo hace unos meses», comentaron entre aplausos.

