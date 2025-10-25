Homenaje a Félix Cardín y Montserrat Álvarez

Jana Suárez Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 23:01 Comenta Compartir

La asociación vecinal Portuarios celebró, ayer sábado, su tradicional comida de confraternización en la que dos de sus vecinos, Félix Cardín y María Montserrat Álvarez, recibieron un homenaje en el restaurante Les Cabañes. Al emotivo encuentro acudieron el concejal popular Guzmán Pendás y el director de Fundación Gijón Rural, Toño Migoya. Los vecinos recordaron la biografía de Cardín «un vecino muy querido y trabajador incansable del puerto de El Musel», así como de Álvarez «la estanquera del barrio que cerró su local de toda la vida, tan solo hace unos meses», comentaron entre aplausos.