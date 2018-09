El homenaje al médico José Martín suma cien pacientes Isidoro Herrera, Herlinda Muñiz y Mari Carmen González, frente a la consulta del doctor Martín. / MORA Elogian su «implicación con los enfermos, su capacidad y gran paciencia» , en el centro de salud de Perchera ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:40

«Con él, mejor imposible. Todo lo bueno que podamos decir de él es poco». El doctor que cubra la plaza dejada por José María Martín Sáez en el centro de salud de Perchera tendrá la difícil tarea de ganarse el cariño de cientos de pacientes, tal y como lo hizo su predecesor durante más de tres décadas. Después de que anunciara su jubilación y los pacientes decidieran homenajearle con una comida en el restaurante Savannah, la lista de invitados sigue subiendo hasta situarse en la centena.

«La lista no para de crecer y no es para menos, todos le teníamos un enorme cariño», resume José Manuel López, uno de los impulsores del homenaje. Ayer se reunieron en el propio centro de salud para seguir sumando asistentes al homenaje, que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre. Durante el encuentro, todos destacaron su gran apego al facultativo, que ha dejando una profunda huella. «Mi marido estuvo 22 años enfermo y siempre nos atendió fantásticamente. Siempre tuvo mucha implicación con los enfermos, una capacidad de diagnóstico muy buena y mucha paciencia», resume Herlinda Muñiz, una de sus pacientes. «Una vez me mandó a Cabueñes, la mujer me puso muy nerviosa y acabé volviendo a él. Teníamos confianza para cualquier cosa», añade Mari Carmen González. Todos ellos esperan darle el «reconocimiento que se merece» a finales de mes y en presencia de su familia.