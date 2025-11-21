Homenaje a Pilar González del Valle: «Su sonrisa siempre formará parte de El Bibio» La Federación de Peñas Taurinas del Principado rinde un emocionado recuerdo a la marquesa de la Vega de Anzo

C. A. Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:28 Comenta Compartir

La Federación de Peñas Taurinas del Principado, que preside Maritina Medio, aprovechó el acto de entrega de su galardón anual a la trayectoria taurina, que en esta ocasión fue para la Real Unión de Criadores de Toro de Lidia, para rendir un sentido homenaje a Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, de cuyo fallecimiento se cumplía este viernes justo el primer mes.

Representantes de peñas taurinas gijonesas como Miguel Ángel Perera, Astur, Dávila Miura, Paquirri, José Tomás, Cocheras o la carbayona Julio Robles, entre otras, arroparon a María y José María Ureña González del Valle, en el recuerdo a su madre. También asistieron a este reconocimiento algunos buenos amigos de la marquesa, como Luis Adaro y su esposa Maje Cueto-Felgueroso, el presidente de la plaza de toros de El Bibio, el inspector Carlos González Tirador, y su antecesor Ángel Junquera, así como Teresa Sánchez, presidenta de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer, y su marido el comisario Jesús Marcos Riaño. La alcadesa de Gijón, Carmen Moriyón, acudió acompañada de los concejales de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador; Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y Deportes, Jorge Pañeda.

Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, fundada en 1905 y que agrupa a 343 ganaderías de España, Francia y Portugal, dedicó sus primeras palabras al recoger el premio a Pilar González del Valle, a la que elogió por «llevar a muchas mujeres al mundo de la tauromaquia». Bañuelos analizó el momento actual de un sector que «aún se recupera del desastre de la pandemia» y recordó que «el año 20 fue el primero en la historia en que no se celebró ninguna corrida de toros». Aún así, miró al futuro con optimismo por un incremento «como nunca» del público joven, lo que achacó al «efecto Morante».

María Ureña no pudo evitar emocionarse al recoger la reproducción de la Santina en homenaje a su madre, a la que reconoció, además de «orgullosísima de sus raíces», como «una mujer de casta, igual de brava que una marejada del Cantábrico». «Con la misma casta, defendió la vuelta de los toros al Bibio», añadió.

También se notó la emoción en la voz de Carmen Moriyón al recordar a la marquesa, «cuyo recuerdo inundará a partir de ahora cualquier acto relacionado con la tauromaquia en Gijón». «Su ausencia física supone un silencio atronador, pero es una constatación de un legado que permanecerá vivo en el recuerdo, sobre todo de la Feria de Begoña», reconoció la regidora. «Su sonrisa será siempre parte intrínseca de la plaza de El Bibio y Gijón nunca olvidará a la marquesa de la Vega de Anzo», añadió Carmen Moriyón, que cerró el acto, celebrado en el hotel Ciudad de Gijón.