Homenaje sorpresa al 'Ulises de Gijón'

Todo se había llevado en secreto. Sergio Puente es unas de esas personas más populares de Gijón, de las que siempre piensa en reconocer el trabajo de los demás, de organizar eventos que apoyen iniciativas sociales y, sobre todo, de luchar por lo que más quiere, como son el mundo de la hostelería, la playa de San Lorenzo y el Sporting. Ayer le tocaba a él. Un grupo de amigos, con los que juega al fútbol en su amada playa, encabezados por Juanjo Panizo y Francisco Vizoso, se pusieron manos a la obra y, lo que pensaban que iba a ser una reunión de algo más de veinte amigos, se convirtió en casi un centenar de personas que quisieron homenajear a este hombre que transmite «cercanía, amistad, alegría de vivir y sportinguismo», como indicó el propio Vizoso.

Entró en uno de los salones de la Carbayera de Granda y allí le esperaban sus amigos, a los sones del himno del Sporting. Puente se emocionó, y mucho. Allí estaban, entre otros, Fernando Fueyo, Agustín y Ángel Antuña, Luis Mitre, Nery González, Janel Cuesta, Toño Migoya, Luis Pereda, José Salinas, 'Víctor el de Cimadevilla', Cholo Juvacho, Pipi Estrada, Cundi, Redondo... Y así hasta rondar el centenar de personas.

¿El motivo de este homenaje? «Porque lleva toda la vida luchando por Gijón», explicó Panizo. Sergio Puente fue promotor de muchas iniciativas de la ciudad, como de la Asociación de Hostelería Costa Verde, el Premio Quini, las romerías a la Providencia para pedir por el Sporting, los actos del desembarco de los franceses... «Ha hecho una gran promoción de la ciudad. Si alguien se lo merece es él, porque luchó mucho por Gijón y lo hizo con su dinero», remarcó Panizo.

También hubo amigos que no pudieron estar en la fiesta, como el cantante Danny Daniel, el futbolista Barral o Cyntia, que mañana participará en las semifinales del televiso concurso 'Got talent'. Pero no quisieron faltar a la cita con Puente y enviaron sus mensajes a través de cariñosos vídeos.

En un salón con decoración rojiblanca, el doctor Francisco Vizoso fue el encargado de glosar la figura de Sergio Puente, de quien destacó su decisión de quedarse en Gijón «a pesar de que tuvo importantes oportunidades profesionales en otros lugares, porque destacaba en esa profesión tan noble que es la hostelería». Se quedó en la ciudad, «apostó por esta tierra y sus gentes», remarcó Vizoso, que apuntó que «en su mente hizo de Gijón un continente. Sergio es para todos nosotros como el 'Ulises de Gijón'». Y culminó su relato con «la gallarda imagen de un creador de cócteles, de pócimas mágicas», que no perdía detalle de esas cariñosas palabras con una emoción que apenas podía contener.

«Estoy sorprendido, embargado de felicidad», se reconocía un homenajeado que aseguraba que «no me lo merezco. En Gijón hay casi 300.000 personas, con ilustres investigadores, médicos y profesionales a quienes rendir tributo».

Eso sí, la emoción dio rápidamente paso a una encendida de defensa de Gijón y lo gijonés, tal y como es habitual en Sergio Puente: «España tiene sitios muy guapos, pero Gijón es un encanto, sobre todo sus alrededores...». Aseguró que, por haber nacido en la ciudad, ya «nací rico. En la calle Cabrales número 46». Recordó cuando con solo doce años y once meses se puso a trabajar de pinche en un local de hostelería de la calle Corrida, «con un encargado, Marcelo Menéndez, que nunca olvidaré». Y luego habló de una vida de felicidad: «Me casé enamorado con una mujer encantadora, tuve cuatro hijas, seis Uefas con el Sporting, dos finales de la Copa del Rey, un Trofeo Carranza...» y así hasta llegar a «la victoria del domingo ante el Oviedo y el empate de ayer (por anteayer)».

Pero reconoció que este homenaje «lo desborda todo». Eso sí, tuvo tiempo para recordar a las autoridades que correspondan la necesidad de «un desfibrilador para la playa de San Lorenzo, con duchas y lavapiés, en la escalera 9. Allí se juegan 160 partidos de fútbol playa al año y se practica el surf», recordó. Y ya para dar paso a la comida, Cholo Juvacho regaló a la concurrencia un 'Viento del norte' a capela, muy aplaudido como comienzo de fiesta.