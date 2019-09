El Honesto Batalón dispone de un solo baño para 70 alumnos La Asociación de Madres y Padres denuncia la falta de infraestructuras y que haya una clase «sin ventilación ni la iluminación correcta» M. N. GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 04:11

Casi setenta alumnos de Primaria para un váter y tres urinarios; un profesor de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje, a media jornada, para todo el colegio; y la biblioteca, dividida en dos por «una especie de pared de pladur» para ganar aulas y abarcar a los cada vez más alumnos del colegio Honesto Batalón. Esta la situación del centro educativo ubicado en Cimavilla en este inicio de curso. «Estamos decepcionados y enfadados por varias cosas. Por un lado, acaban de sacar la segunda convocatoria de interinidades y al Batalón lo han dejado tal cual. Nosotros pedíamos dos profesores de Pedagogía Terapéutica y seguiremos con uno; y uno a jornada completa de Audición y Lenguaje, pero no le han subido de las veinte horas», lamentó la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Rocío Fernández.

Al margen de las críticas por la escasa plantilla docente, hay otras cuestiones que molestan a los padres. Como que «desde que realizaron la reforma hace unos años, el centro dispone solo de un aseo con váter para todos, niños y niñas. La puerta no tiene ni pestillo y los alumnos aseguran no poder hacer sus necesidades tranquilos, pues se abren las puertas unos a otros. Los chicos tienen también tres urinarios, dos de ellos demasiado altos, por lo que los críos no llegan. En los descansos entre clases y en los recreos se forman unas colas terribles», relató. Desde el AMPA creían que este problema estaría solucionado para el nuevo curso, pero «nos encontramos con que continúa en el mismo estado. Dicen que para después de enero lo habrán resuelto», dice una descreída Rocío Fernández.

Tampoco hay solución de momento para la división de la biblioteca. Han creado dos aulas a partir de ésta y una de ellas no tiene ventanas. Carece de ventilación y una buena iluminación. Además, «tiene el armario de comunicaciones al lado, que mete bastante ruido. De hacer esta división, que la hubieran hecho en el otro sentido», se queja.