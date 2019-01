En helicóptero y con 21 acróbatas

Ya está todo listo para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que tomarán tierra mañana, sábado, junto al 'Elogio al horizonte', a las 10.30 horas, a donde llegarán en helicóptero. Una vez en Gijón irán saludando a todos los niños y niñas que se acerquen al cerro, la plaza del Marqués y diversos puntos de la ciudad que recorrerán en sus descapotables oficiales. Por la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán en la tradicional Cabalgata, que partirá a las 18.30 horas del colegio Begoña, en Vieques, media hora más tarde de lo habitual para dejar que los asistentes al partido del Sporting puedan abandonar El Molinón y salir de la ciudad sin problemas.

El desfile recorrerá las siguientes calles: Poeta Ángel González, Anselmo Solar, carretera de la Costa, avenida de Castilla, Emilio Tuya, Menéndez Pelayo, carretera de la Costa, San Bernardo, plaza del Instituto, los Moros, Munuza, plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban, donde finalizará a la altura de los jardines de la Reina. Desde allí, los Reyes se dirigirán al Ayuntamiento donde darán un discurso a todos los gijoneses.

La Bandona de Gaitas Villa de Xixón abrirá el desfile con más de sesenta gaiteros

La Cabalgata real contará con ocho carrozas: la de Belén, La Estrella, la de Juguetes, la de las Artes y la de Aliatar para finalizar con las de Melchor, Gaspar y Baltasar. El desfile lo abrirá la Bandona de Gaitas Villa de Xixón con más de 60 gaiteros y otras nueve grupos también participarán de forma activa. Se trata de las bandas de gaitas Piedad y Pepe Blanco y las de la Asociación Musical Virgen de la Vega, Musical La Cena, Musical Siete Palabras de Jesús en La Cruz, Grupo Percusión de las Charangas de Gijón, la banda de la Venerable Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de La Misericordia, la del Santo Sepulcro Esperanza de Vida y la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza.

En total serán 1.200 participantes, sin contar los cuerpos y fuerzas de seguridad y personal de la organización. Como novedad, este año habrá un grupo de 21 acróbatas que acompañarán a la Carroza de las Artes que también participa por primera vez. Al igual que un grupo de Seat 600 que circularán junto a las carrozas. Los grupos folclóricos Excelsior, Grupo Jovellanos, Xaranzaina, Los Xustos y Trebeyu, así como representantes de distintas asociaciones de vecinos de los barrios de Caldones, Cenero y Avenida Jovellanos tomarán parte en el desfile.

Hara frío, pero no lloverá

En cuanto a la previsión meteorológica se espera que mañana el día sea soleado, con una temperatura de entre 3 y 12 grados y viento del este de 15 km/h. de velocidad máxima. «No hay que preocuparse por la lluvia, está solucionado, pero sí recomendamos que los más pequeños lleven una bufanda o similar que hará frío», recomendó su Majestad el rey Melchor.

El tráfico de vehículos quedará cortado en todo el recorrido con la suficiente antelación y las comunicaciones entre las zonas este y oeste de la ciudad deberán hacerse por la ronda Sur. Además, los recorridos de los autobuses urbanos serán modificados y desde Emtusa recomiendan consultar las modificaciones en la web de la compañía.

En cuanto a las recomendaciones de seguridad, la organización pide a los espectadores que mantengan una distancia de seguridad con los grupos y carrozas, que no se bajen de las aceras, no invadan la zona de paso de las carrozas y que no se usen sprays durante el desfile.