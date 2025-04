El área de Críticos del Cabueñes, finalista de los Premios Hospitales TOP 20

efe Domingo, 15 de diciembre 2019, 12:45 Comenta Compartir

El área de Críticos del Hospital Universitario de Cabueñes es finalista de los Premios Hospitales TOP 20, que evalúan los centros sanitarios mediante indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, además de reconocer las buenas prácticas, según ha informado este domingo la Consejería de Sanidad.

Esta clasificación analiza más de 30 procesos mediante más de 120 indicadores en ocho áreas clínicas: nervioso, respiratorio, corazón, digestivo, músculo-esquelético, riñón y vías urinarias, mujer y atención al paciente crítico.

La directora de Atención Sociosanitaria del SESPA, Alejandra Fueyo, y la subdirectora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área V, Clavel Arce, asistirán al acto de entrega de los galardones, que tendrá lugar el próximo martes, 17 de diciembre, a las 13 horas en el hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid.

En esta edición, han resultado finalistas 68 hospitales públicos y privados del país, y el Hospital Universitario de Cabueñes es uno de los ocho centros sanitarios que ha llegado a la final en la categoría de Atención al Paciente Crítico, que evalúa la atención en los servicios de Medicina Intensiva, Cardiología y Neonatología.

El Servicio de Cardiología de Cabueñes es referencia para 430.000 ciudadanos de las áreas sanitarias V (Gijón), VI (Arriondas) y VIII (Valle del Nalón). Cuenta con 16 cardiólogos de plantilla, 5 residentes, 26 enfermeras y 17 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que atienden de media al año 1.800 ingresos con una estancia media de 3,7 días; realizan 1.200 coronariografías diagnósticas, 740 angioplastias, 260 activaciones para angioplastia primaria, 280 implantes de marcapasos y desfibrilador automático implantable (DAIs), y pasan 11.500 consultas ambulatorias (médicas y de enfermería).

Además, este servicio colabora con la Universidad de Oviedo en las prácticas de alumnos de la facultad de Medicina y el programa Erasmus; y algunos de sus miembros participan en proyectos de investigación con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS).

Por su parte, el Servicio de Medicina Intensiva atiende de media unos 481 ingresos al año, con un porcentaje de ocupación del 60,88% y una estancia media de 6,46 días.

Este servicio, compuesto por 16 especialistas, 32 enfermeras y 21 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería asistidos por personal administrativo y celadores, han participado en los Proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero con certificado de reconocimiento del Ministerio de Sanidad. En la actualidad, participa en el Proyecto ITU Zero.

El área de Medicina Intensiva ha sido reconocida con varios premios de seguridad clínica, calidad y ética asistencial, y, entre otras iniciativas, ha promovido la ampliación de los horarios de visita, así como la figura del familiar cuidador.

El Servicio de Pediatría, integrado por 19 médicos, 8 residentes, 24 enfermeras, 13 técnicos auxiliares de cuidados de enfermería, un residente de enfermería y un profesor del aula hospitalaria, asiste a una media de 373 ingresos y 172 consultas en Neonatología, unos 1.240 ingresos en planta y 4.997 consultas. En los primeros diez meses de este año, han asistido 1.131 partos.