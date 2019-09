El Hospital de Cabueñes consolidará a partir de octubre 105 contratos de enfermería Reunión de cambio de turno de enfermeras y auxiliares en el Hospital de Cabueñes. / JORGE PETEIRO Se trata de las vacantes contempladas en la plantilla orgánica aprobada por el Gobierno regional el pasado mes de mayo LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 19 septiembre 2019, 01:33

El Hospital Universitario de Cabueñes consolidará a partir del próximo mes de octubre 105 contratos de enfermería, más otros 23 de auxiliar de enfermería, tres de técnico de rayos y uno de técnico de laboratorio. Así lo trasladó ayer la gerente del Área Sanitaria V, Begoña Martínez Argüelles, a los miembros de la junta de personal del centro hospitalario, con los que mantuvo su primera reunión desde que ocupó el puesto que dejó vacante Miguel Rodríguez tras ser nombrado consejero de Sanidad en Cantabria.

Esas 105 plazas de enfermería y las 23 de auxiliar son las contempladas como vacantes en la plantilla orgánica aprobada por el Gobierno regional el pasado mayo.

La medida no implica un incremento de la plantilla actual en Cabueñes, aunque sí supondrá un cambio sustancial en las condiciones laborales de quienes ocupen esos puestos, ya que hasta ahora se cubrían mediante contratos de doce meses que se iban renovando año a año. Al pasar a ser consideradas plazas vacantes, tendrán carácter indefinido, con lo que se confiere estabilidad a esos puestos. Su adjudicación se llevará a cabo en función de la puntuación del personal, que se mantendrá en el puesto mientras la Administración no opte por amortizar la plaza, ésta sea ocupada por un propietario que la obtenga mediante un proceso de oferta pública de empleo, se produzca una reincorporación o un traslado. Esa consolidación de empleo en la plantilla orgánica «va a ser beneficiosa para todos», destacaron ayer miembros de la junta de personal de Cabueñes que consideran, no obstante, que serían necesarios más refuerzos para atender la actual demanda asistencial.