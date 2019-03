Cabueñes ensaya con éxito una cirugía abdominal que llevará a toda Asturias En primera fila, Teresa Somer, Miguel Rodríguez, José Manuel Ramírez, José Fernández, Elvira Muslera y Luis Martínez Escotet. El salón de actos de Cabueñes registró gran concurrencia durante la presentación de los resultados del nuevo programa quirúrgico. / AURELIO FLÓREZ Se trata de un plan de recuperación quirúrgica por el que ya pasaron 46 pacientes y otros 34 están en pleno proceso. «Ayuda mucho», relata uno de los enfermos JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 16 marzo 2019, 03:29

Cabueñes ha implantado de forma pionera en Asturias una nueva práctica quirúrgica que combina la cirugía con la preparación previa del paciente y su posterior recuperación. El éxito alcanzado con esta técnica hará que el hospital gijonés forme al resto de hospitales del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Cabueñes será el encagado de mostrar a todos los hospitales asturianos el camino para implantar la Vía de Recuperación Intensificada en Cirugía de Adultos (RICA) en todas las intervenciones abdominales. La estrategia favorece una mejor rehabilitación del paciente y reduce tanto el tiempo de ingreso como los costes. Cabueñes comenzó en octubre pasado e incluyó en el programa a 80 pacientes, de los que 46 ya han sido intervenidos. «De no haber sido por esta vía me hubría costado mucho recuperarme», relata Manuel Lobato, que a sus 80 años pasó por una cirugía de colon hace 40 días. «Te ayuda sobre todo psicológicamente. Van informándote de todo y ves que no estás solo. Yo tuve una operación de corazón hace un par de años y esta vez noté gran diferencia. Se vuelcan muchísimo en la persona».

Desterrar el ayuno

Una de las claves es la revisión continua de los procedimientos. Así, algunas prácticas han quedado desterradas. «El ayuno es una de ellas. Ahora sabemos que es muy aconsejable tomar algunos tipos de bebidas energéticas hasta seis horas antes de la intervención. Cuando operamos a un paciente de un intestino, esa misma tarde le empezamos a dar de comer, eso era impensable antes», explicó José Manuel Ramírez, presidente de la Sociedad Española de Recuperación Intensificada y cabeza visible del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM). «Cuando hacemos una práctica clínica revisamos continuamente lo que hacemos para ver si es eficaz. Adecuamos los procesos a la evidencia actual. Hacemos que los enfermos tengan menos dolor, menos sondas y menos analgesia».

Cabueñes reunió ayer a 170 especialistas del resto de centros para explicarles el proceso. «Durante este año se incorporarán todos los hospitales del Sespa», aseguró José Fernández, coordinador de la implantación de la Vía RICA en Asturias. Además, será la primera comunidad autónoma en implantarla de manera homogénea en todos sus centros.

En toda España son cerca de 3.000 los pacientes tratados con este sistema en 40 hospitales. «Nuestro objetivo es que en dos o tres años sean entre 200 y 300 los que se sumen de los cerca de 500 hospitales públicos que hay en todo el país», deseó Ramírez.