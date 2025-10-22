El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel

El Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, es el primer centro hospitalario de Asturias, tanto público como privado, que ha implantado una novedosa técnica ... quirúrgica de alta precisión para eliminar determinados tumores de piel. Esa técnica se llama cirugía micrográfica de Mohs y tiene una tasa de curación superior al 95%.

Está indicada para ciertos tipos de cáncer de piel, localizados principalmente en la cara el cuello o las manos, y tumores que vuelven a aparecer tras una extracción completa.

Hasta ahora, los escasos pacientes para los que esta cirugía estaba indicada tenían que ser derivados a León, donde se ubica el único hospital de referencia para la zona noroeste.

Según ha explicado la directora médica de Cabueñes, Isabel González Fouces, desde enero de 2024 y hasta hoy, han sido derivados a la provincia vecina seis pacientes del Área Sanitaria V y 29 de toda Asturias.

La semana pasada, los dermatólogos Alex Viñolas y Rubén Barros llevaron a cabo la primera intervención con esta técnica. En quirófano, los cirujanos van extirpando la lesión en pequeñas capas que inmediatamente después se pasan al servicio de Anatomía Patológica del Hospital para su análisis al microscopio. Este proceso se repite hasta que se confirma la ausencia de células tumorales en los márgenes, lo que garantiza una eliminación completa y precisa. Otra ventaja de esta técnica es que permite preservar tejido sano en zonas especialmente sensibles, como es la cara.

El paciente intervenido la semana pasada «evoluciona favorablemente».