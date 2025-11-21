La consejera de Salud avanza que las nuevas pruebas contra el cáncer en el Hospital de Cabueñes estarán en funcionamiento en 2027

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:32 Compartir

La Consejera de Salud, Concepción Saavedra, se refirió a la paralización de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes como una de las decisiones «más duras y difíciles» que ha tenido que asumir en estos años en el cargo. Una decisión, no obstante, «inevitable». Por eso, por el respaldo de los servicios jurídicos de la consejería y posteriormente del Consejo Consultivo del Principado, afronta «tranquila» la batalla judicial iniciada por la UTE a la que se habían encargado los trabajos, formada por FCC y Los Álamos. «Confío plenamente en la justicia», ha dicho al abordar este tema durante la jornada Presente y futuro de la sanidad asturiana organizada por EL COMERCIO. «Tenemos el convencimiento de haber actuado correctamente», añadió.

Respecto a los trámites para impulsar nuevamente el proyecto, afirmó que «estamos trabajando intensamente para que en el menor tiempo posible podamos retomar las obras» y que hay «holgura suficiente» para que éstas vuelvan a estar activas «esta legislatura». Estimó que a finales de este año o principios del que viene, «siempre que no haya reclamaciones» se firmará el contrato con la UTE a la que se encargará la redacción del nuevo proyecto básico y que tendrá un plazo máximo de ocho meses para cumplir con el encargo. Una vez supervisado, se procederá a sacar a licitación los trabajos.

Expresión poco afortunada

Unos trabajos que, recordó, permitirán introducir modificaciones con respecto al proyecto original, como las que se revelaron fundamentales con la pandemia, como contar con dobles circuitos y unidades polivalentes que, «en un momento dado, se puedan transformar para atender pacientes críticos». El nuevo proyecto de ejecución permitirá ganar 3.000 metros cuadrados en la planta superior, donde se ubicarán los dos hospitales de día. También mejorar los accesos verticales, mediante ascensores, «para que sea más funcional». Eso e incluir las denominadas zonas grises («esterilización, laboratorio, hemodiálisis, farmacia, y también anatomía patológica y puntos de extracción») que no estaban contempladas en el proyecto original. En su día, cuando se anunció la rescisión del contrato con las constructoras, la propia consejera llegó a hablar de «oportunidad» para mejorar el proyecto. Hoy reconoció que no estuvo acertada al emplear esa palabra. Pero sí defendió que el proyecto de ampliación que se acometerá en Cabueñes lo mejorará.

Con todo, quiso destacar las mejoras que se han acometido en el hospital gijonés, como el recrecido de 700 metros cuadrados en el bloque de gerencia, en el que se habilitaron dos nuevos quirófanos en una obra que costó cinco millones de euros. Y que, aún sin ampliación, Cabueñes es de por si un «muy buen hospital, un hospital bien gestionado, con buenos profesionales y tecnología puntera».

Un PET-TAC en Cabueñes

En 2026 habrá más novedades en el hospital de referencia del Área Sanitaria V (Gijón, Villaviciosa y Carreño). Para ese año se prevé que quede instalado el PET-TAC, un equipo de tomografía por emisión de positrones empleado principalmente para pruebas de diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer que obligará a realizar obras en la planta -2. Su entrada en funcionamiento seguramente se demore hasta 2027 debido a las autorizaciones que requiere. Costará cuatro millones de euros, realizará unas 2.500 pruebas al año y «evitará el desplazamiento de los pacientes al HUCA». Hasta finales de 2024, estas pruebas se realizaban en las instalaciones del hospital concertado de Jove.

Cien plazas de aparcamiento más

Respecto a los problemas de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario de Cabueñes, puntualizó que se está concluyendo con el desbroce de la parcela de 3.100 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Gijón y que el objetivo es que «antes de fin de año» esté disponible esta nueva área de estacionamiento. Saavedra confirmó lo ya avanzado por EL COMERCIO: que en dicha parcela se podrán habilitar «un centenar de plazas o alguna más». Respecto a cómo será el futuro aparcamiento subterráneo que se construya parejo a la ampliación del hospital, afirmó que aún no está definido el modelo pero que «probablemente sea el mismo modelo» que el del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Es decir, de pago.

Centro de especialidades Avelino González

Para el segundo trimestre de 2026 prevé la consejera de Salud el inicio de las obras en la primera planta del centro de especialidades Avelino González, con un coste de un millón de euros. Tras haber trasladado el servicio de radiología al centro de salud de Puerta la Villa, los espacios liberados servirán para habilitar consultas de salud mental. El siguiente paso será licitar la segunda fase, las que implican hacer obras en la segunda planta para abrir allí el demandado hospital de día infanto-juvenil y más consultas de salud mental. Saavedra afirmó que esos trabajos estarán en marcha el próximo año.

Quirón y las universidades privadas

El proyecto de Quirón de abrir en Gijón el que sería el tercer hospital privado de la ciudad (y el quinto de Asturias) fue una de las cuestiones por las que se le preguntó a la consejera tras su intervención inicial. «Es una iniciativa privada y, como cualquier empresa, tendrá su interés para la ciudad». Y poco más que decir porque, insistió, «yo lo que tengo que hacer es trabajar por reforzar, modernizar y mejorar el sistema público sanitario; que éste sea equitativo, accesible y responda a las necesidades de los asturianos y asturianas». Eso sí, dejó claro que su modelo de sanidad difiere radicalmente del de comunidades autónomas que apuestan por la privatización. «Esto no es un hecho mercantil, no hablamos de beneficio. Hay asuntos de salud que no van a poder estar en la privada, como la atención primaria y la comunitaria, los trasplantes, las urgencias y emergencias...».

En un escenario en el que las universidades privadas (la Alfonso X en Oviedo, la Nebrija en Avilés y la Europea en Gijón) oferten en Asturias estudios de Ciencias de la Salud, refrendó que las plazas de formación en hospitales y centros de salud de la red pública estarán destinadas de forma prioritaria al alumnado de de la Universidad de Oviedo. «Pero por sentencia, no podemos negarnos a que las plazas sobrantes sean ocupadas por la privada». Lo que sí considera es que ampliar la oferta académica en la rama sanitaria en Asturias de la mano de instituciones privadas «no tiene mucho sentido» y llega «fuera de tiempo» toda vez que, en los próximos diez años, la Universidad de Oviedo ya proporcionará más MIR (1.880) que jubilaciones se producirán (1.291).