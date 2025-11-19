Rafael Suárez-Muñiz: «La hostelería gijonesa es fiel reflejo del espíritu de la sociedad, de las modas y las coyunturas»

Susana D. Tejedor Gijón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:38 Comenta Compartir

Restaurantes, cafés, merenderos, boites. Rafael Suárez-Muñiz, colaborador de EL COMERCIO, hace un minucioso repaso por diferentes conceptos hosteleros que han convivido en la ciudad a lo largo de un siglo. Lo recoge en su libro 'La hostelería de Gijón (1880-1980)', que presentó este miércoles en el Real Club Astur de Regatas ante un auditorio que llenó la sala: más de 300 personas aplaudieron un acto ameno en el que los asistentes se llevaron hasta 200 ejemplares. «El libro partió tras la publicación de uno sobre el pequeño comercio de Gijón; faltaba escribir sobre la otra pata, la hostelería», dijo el autor.

Editado por el Ateneo Jovellanos, cuyo presidente, Álvaro Muñiz, destacó «un trabajo que refleja el alma de una realidad, en este caso, la hostelería», la publicación, acompañada de numerosas fotografías de épocas pasadas, muestra modas y tendencias, muchas heredadas de Madrid o de Francia.

Café Colón. 1893 Interior café San Miguel 1998 / Cabezudo Reescalada Jaula discoteca Jardín Miguel Escalada Merendero de El Puentín 1 /

Se citan muchas anécdotas. «¿Saben por qué las tabernas en la capital de España eran rojas y de madera? Porque había mucha población analfabeta e identificaba por el color que en ese establecimiento se podía comer bien y a buen precio». Y «¿por qué la barra era de mármol o acero inoxidable? Para que no se derramase el vermú».

Suárez-Muñiz alude en el libro a los anuncios que aparecían en prensa o en el propio establecimiento y en los que se publicitaban sus viandas. «Había casos muy originales como la cervecería que ofrecía cerveza, gambas, helado y horchata de chufa, algo muy curioso esto último que se pudiera tomar en Gijón».

Según comentó el autor, «la hostelería gijonesa es fiel reflejo del espíritu de la sociedad, de las modas, de las coyunturas, del papel que tenían los hombres y las mujeres en el gremio,...». Así, en el período decimonónico, relató, Gijón no se escapó de la corriente afrancesada reinante. «Se anunciaban mesas a la francesa, que eran redondas y en las que se acomodaban distintas personas que no se conocían entre sí; al final, muchas acababan haciendo negocios o el inicio de una amistad; yo analizo esas pautas».

Otro hecho curioso es la ubicación de algunos restaurantes, «en esquinas de calles importantes, en hoteles, en lugares de paso de tranvías,...». Uno de los hallazgos durante la documentación del libro fue el restaurante Setién, que preparaba la comida para lugares como el Club de Regatas, que no tenía cocina propia. «Setién fue el creador e impulsor de los menús del día».

Pajares y Esteso

El geógrafo y urbanista hace un repaso a cafés como el Dindurra, que durante un tiempo exhibía en su fachada una placa de su creación «errónea pues la fecha correspondía a la construcción del edificio, no del café». Además, hace una genealogía del Cafetón, «el único café del siglo XIX». Y de locales relevantes en la ciudad, no pueden faltar el Arrieta, la Sala Acapulco, El Jardín, el Somió Park o el Oasis, «llamado antes Parque Oasis». «Hay anuncios donde se habla del Parque Japonés con su tradicional verbena de los vestidos de papel y para entrar solo parejas consolidadas. Por estos lugares pasaron Lola Flores, el Dúo Dinámico y Miguel Ríos, entre otros», lo que da prueba de la importancia que tenían.

Rafael Suárez-Muñiz aprovecha para analizar aspectos como la masculinidad de la hostelería y el inevitable papel relegado de la mujer a la cocina. También acerca de los uniformes que se portaban en los establecimientos, hoy ya casi desaparecidos.

Los merenderos ocupan una parte del libro. Así, habla de Casa Arturo, El Puentín («donde Pajares y Esteso filmaron un anuncio y en donde se hacían tortillas para los que venían a Las Mestas»). Era la unión de restaurantes, parques y merenderos, «un concepto híbrido, que funcionó». Y las boites, «una especie de locales estrechos, oscuros, con escaleras para abajo y solo para matrimonios. Eran como pub de bolsillo». Capítulo aparte, los Jiménez, dos hermanos que trajeron a Gijón a Paco de Lucía, Tomatito, Azúcar Moreno y Los Amaya. «Fueron los creadores del entoldado y de los tablaos de Cimadevilla».