Los hosteleros dicen que ya controlan la venta de alcohol a clientes ebrios Ambiente nocturno en Marqués de San Esteban, hace algunos años. / JOAQUÍN PAÑEDA El sector asegura que la medida incluida en el plan municipal de drogas se aplica. «Somos los primeros interesados en no tener conflictos» O. ESTEBAN GIJÓN. Martes, 21 mayo 2019, 01:23

«Cuando hay alguien en el local que se considera claramente bebido se le invita a no pedir más». Aseguran los hosteleros asturianos que esa práctica, incluida y recomendada en el nuevo plan municipal de drogas, que se ultima en estos momentos, «ya se viene aplicando». Es más: «Depende de la responsabilidad del hostelero, claro, pero somos los primeros interesados en no tener a alguien bebido en el local, para evitar conflictos, porque cuando alguien llega a ese estado puede ser conflictivo». Es la respuesta de la patronal Otea a una de las medidas que más ha llamado la atención del nuevo plan de prevención de los problemas por consumo de drogas y comportamiento con potencial de abuso, que ha redactado un equipo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, con Antonio Bernardo García a la cabeza.

La medida no está inventada por Gijón. De hecho, ya estaba recogida en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y se conoce como «dispensación responsable», que incluye no solo no servir más alcohol a quien ya presente claros signos de embriaguez; también medidas como disponer de alimentos sólidos, evitar determinada iluminación en el local, garantizar agua fría y potable en los baños... En Otea aseguran que estarán encantados en colaborar con el Ayuntamiento en cuantas medidas sean necesarias, pero insisten en que ellos ya aplican esa dispensación responsable frente «a otras prácticas de consumo», en referencia al botellón, «en las que no puede haber control ninguno de lo que se consume ni de la graduación ni nada». Según Otea, la medida que ya aplican es «eficaz» y no supone mayores problemas ni conflictos con los clientes a los que se insta a no beber más.

El sector hostelero es uno de los principales puntos en los que se apoyan las medidas preventivas del plan municipal, toda vez que se ha visto que los programas escolares, donde hasta ahora se centraba la prevención, tienen un «impacto limitado». No tiene intención de abandonar esas iniciativas, tradicionales ya en Gijón y por las que pasan miles de escolares, pero es necesario ampliar horizontes.

Formación

Así, entre las medidas a disposición de un Ayuntamiento, se encuentra la «formación a profesionales de la industria del ocio, en referencia a control de accesos, dispensación de alcohol a menores y a personas ebrias; incrementar los controles a conductores cuando hay eventos festivos con consumo de alcohol; limitar la accesibilidad, restringir el horario, limitar el número de lugares de venta, no suministrar alcohol a personas embriagadas, no permitirles el acceso al local, limitar el aforo de los lugares públicos de consumo de bebidas alcohólicas y locales de juego, exigir control de los accesos por personal autorizado, aumentar la vigilancia en centros comerciales y hosteleros para impedir la venta de alcohol a menores». Además, plantea la vigilancia de ofertas como «el dos por uno» y la «hora feliz o similares».

El plan plantea la limitación de la publicidad, promoción y patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas. La idea de la Fundación Municipal de Servicios Sociales es crear un Observatorio Local en el que deberían participar el Ayuntamiento, Policía Local y Nacional, Sanidad y Conseyu de la Mocedá, para obtener datos lo más actualizados posible de los consumos.