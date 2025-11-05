Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur Este miércoles fue retirado de la fachada de la sede de la extinta Caja de Ahorros de Asturias, en la plaza del Carmen, el logotipo de Cajastur que la presidía desde el año 2000

Corría el año 1949 cuando, tres años después de la fusión de cajas y montes de piedad de Oviedo y Gijón que dio lugar a la Caja de Ahorros de Asturias, el tándem de arquitectos formado por José Manuel del Busto y Miguel Díaz Negrete ganó el concurso convocado para la construcción de una sede en Gijón, en la entonces plaza de José Antonio, hoy plaza del Carmen. El proyecto definitivo de 1956 se llevó a cabo posteriormente, siendo inaugurada la sede –así lo recoge EL COMERCIO– el 1 de noviembre de 1961, con el añadido artístico de la escultura de Joaquín Rubio Camín en la fachada de la calle de Álvarez Garaya. ¿Sabían que existe un proyecto de otro grupo escultórico que iba a ir colocado en la fachada de la calle del Carmen que nunca llegó a llevarse a cabo?

En la terraza superior se colocaron, bien visibles, las letras de la marca: Caja de Ahorros de Asturias, que por aquel entonces tenía como logotipo un escudo que combinaba la Cruz de la Victoria y el Pelayo con la espada alzada. En lo alto de la torre que mira a la plaza se instaló una hucha luminosa, en la que por un juego de luces parecía caer una moneda, y que durante años hizo las delicias de los niños. A partir de 1986 se empezó a utilizar la marca comercial de Cajastur, que perviviría hasta la fusión con Caja Castilla La Mancha y la posterior formación de Liberbank –durante un tiempo fue Effibank– en el año 2009. Banco que acabaría siendo finalmente integrado en Unicaja, actual propietario del edificio.

Desnudo El edificio, antes de su inauguración en 1961, todavía sin los letreros de la Caja de Ahorros de Asturias ni el reloj. Hemeroteca de EL COMERCIO. La hucha Hacia 1971, con la hucha en lo alto de la torre y las letras de Cajas de Ahorros de asturias. Archivo Municipal de Gijón Caja de Asturias En abril de 1996, con el logotipo del asturcón a cuerpo entero y la leyenda 'Caja de Asturias' en frontal y laterales. Hemeroteca de EL COMERCIO. Cajastur En 2021, con el logotipo retirado ayer, que había sido instalado en el año 2000, y el nombre de CajAstur en el frontal. Damián Arienza 1 /

Por el camino, el viejo edificio de la plaza del Carmen iría mostrando en su fachada los cambios de imagen y denominación. En 1996 pasó a lucir, tanto en la terraza como en su frontal, un asturcón al galope, de cuerpo entero, que había sido adoptado como símbolo, así como el nombre de Caja de Asturias. Así estaría hasta que con la entrada de este siglo XXI se cambió el nombre de la fachada por el de Cajastur, acompañado por un cuadrado con la silueta de la cabeza del asturcón que, desde hace 25 años, vigilaba a los viandantes que pasaban ante el histórico edificio de la extinta Cajastur.

Pues bien, ayer, con la ayuda de una grúa y una elevadora, se retiraba de la fachada principal la marca de Cajastur y el asturcón de la marca, uno de los pocos que queda en Asturias. Aún gobierna en la Escandalera, en Oviedo, en la sede principal del banco, no se sabe por cuánto tiempo.