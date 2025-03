«Lo ideal sería una sola estación, céntrica y si puede ser intermodal», apuntan los expertos

EDUARDO PANEQUEIVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 15 de noviembre 2019, 01:11 | Actualizado 04:24h. Compartir

El funcionamiento de las cercanías ferroviarias, el tercer carril de la 'Y', el proyecto de estación intermodal para Gijón y los hábitos de movilidad de la ciudadanía son algunos de los asuntos que centraron ayer el desayuno-coloquio 'El futuro de la movilidad de Gijón con Asturias', organizado por EL COMERCIO para hablar sobre cómo se puede dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos «de una forma cada vez más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y que contribuya a ordenar las ciudades», apuntó Marcelino Gutiérrez, director de este periódico. Como expertos intervinieron la directora general de la Corporación Asturiana de Transporte (CAR), Arantza Fernández; el director técnico de la ingeniería Vectio, Jorge Rodríguez; y el doctor en Geografía e investigador del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CeCodet), Rafael Menéndez.

El debate giró principalmente en torno a la necesidad de derivar al transporte público gran parte de los desplazamientos interurbanos que actualmente se hacen en vehículos privados y que representan un 74% de los viajes que se hacen en el área central. «Con la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible tenemos una base normativa en la que apoyarnos para hacer un cambio hacia otro modelo más eficiente. También contamos con los instrumentos, que son los elementos de transporte y el consorcio. Nos falta llevar a cabo las mejoras, y no tenemos tiempo que perder», apuntó Arantza Fernández. En su opinión, son dos los elementos fundamentales que afectan a la hora de que los ciudadanos elijan un modo u otro de transporte: «La conectividad y los tiempos de viaje». Y destacó a este respecto la importancia de que las estaciones estén ubicadas en el centro de las ciudades, destacando como «ejemplo de lo que no hay que hacer» la ubicación de la estación provisional de ferrocarril de Gijón, «que sufrió una sangría de viajeros tras alejarla del centro».

Hiló esta cuestión con el proyecto para la construcción de las nuevas estaciones de tren y autobuses de Gijón en el marco del plan de vías. «Lo ideal sería una única estación, céntrica e intermodal para fomentar el intercambio entre medios de transporte», apuntó. Y añadió que en caso de que ambas cuestiones no fueran posibles, «tiene que primar la centralidad. Y si se decide sacar hacia afuera la estación ferroviaria, deberíamos tener dos: una de autobuses en el centro de Gijón y otra de tren que atienda los tráficos de larga distancia y que conecte con el centro a través del metrotrén, los autobuses urbanos y el taxi».

Reducir tiempos de viaje

Jorge Rodríguez, de Vectio, remarcó que «un intercambiador debe planificarse para atender la demanda de desplazamientos que existe, no genera nueva movilidad», a lo que añadió que «si no existe intermodalidad» en la oferta de transportes «no va a empezar a haberla solo por hacer una estación intermodal». Señaló que la clave es «buscar un intercambiador de transporte que reduzca los tiempos de viaje y que el ciudadano perciba esa reducción». Precisamente, un transporte público más ágil es, según Arantza Fernández, el objetivo que debe perseguir el plan para la construcción de un tercer carril en la 'Y', que entiende que debería dedicarse en exclusiva a autobuses y vehículos con más de un pasajero (VAO). «Ahora mismo ir en transporte público es más competitivo en precio, pero no en tiempo de viaje. Y si alguien estuviera atascado en el coche a la entrada de la ciudad y ve cómo le adelanta un autobús, a lo mejor al día siguiente se plantea cogerlo». Jorge Rodríguez advirtió del riesgo de que sumar un carril más a la autovía «genere aún más tráfico privado», por lo que también consideró más viable proyectarlo como una plataforma reservada únicamente al transporte público. Se refirió a él como «el quinto carril», recordando que son dos las autovías que conectan Gijón y Oviedo ('Y' y AS-II). Y señaló que se puede reducir las espera con respecto a los planes de Fomento habilitando ya este carril adicional para que los autobuses accedan más rápido a las ciudades «en la avenida de la Constitución y el bulevar de Santullano».

Rafael Menéndez se mostró favorable a ese tercer carril, atendiendo principalmente a cuestiones de seguridad. «Cada enlace de la 'Y' es un peligro y especialmente, en hora punta, la salida de Lugones hacia Oviedo y el tramo desde Serín al enlace de Avilés», anotó. El investigador del CeCodet se refirió al «punto de frustración al que ha llegado la sociedad asturiana» en lo que respecta a la movilidad y reclamó un mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, como la red de ancho métrico de Feve. «Tenemos un ferrocarril con el que pocas áreas metropolitanas pueden partir como base. Lo que hay es un problema de gestión», lamentó. Pidió además culminar obras como las de los accesos a El Musel, para sacar el tráfico pesado del centro de la ciudad, y consideró necesaria una mayor presión sobre la administración central para reclamar inversiones en materia de infraestructuras. «Eso requiere un mayor peso político, como el que ejerce el eje Mediterráneo y que desde el Atlántico solo se hace de una manera tímida», indicó.