Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha concluido una investigación de un siniestro vial que ocurrió durante la noche del pasado domingo 15 de junio, en el casco urbano de la localidad de La Camocha, término de Gijón.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, el siniestro, provocado por un turismo que abandonó el lugar, consistió en una colisión por alcance seguido de otra colisión lateral contra un ciclomotor.

Como resultado, los dos ocupantes del ciclomotor resultaron heridos y fueron evacuados al Hospital Universitario de Cabueñes. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) con base en el Destacamento de Tráfico de Gijón, llevó a cabo una compleja investigación para identificar al conductor responsable.

Las labores se dificultaron porque el vehículo había sido vendido y la persona que lo utilizaba no había completado la transferencia. Además, el presunto responsable de los hechos trató de eludir su identificación y localización por parte de la Guardia Civil.

Durante 60 días, los investigadores se centraron en identificar y localizar al conductor del turismo, así como en determinar la dinámica del siniestro vial. Para ello, se realizaron estudios de la vía (una zona urbana con limitación de velocidad de 30 kilómtros por hora), se analizaron los desperfectos del ciclomotor y se estudiaron las posiciones relevantes de los vehículos y las personas implicadas.

Al conductor del coche, de 26 años y vecino de La Camocha, se le investiga como presunto autor de tres delitos: conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y carecer de permiso de conducir.

Pero también está investigado el conductor del ciclomotor, un hombre de 31 años, también vecino de La Camocha, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al haber conducido con la pérdida de vigencia de su permiso de conducción y no haber realizado el curso de reeducación vial.

La investigación también acreditó que el turismo carecía del seguro obligatorio y tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. El atestado fue instruido y entregado en el Juzgado de Instrucción de guardia de Gijón.