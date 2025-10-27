La iglesia de Deva, en Gijón, comida por las termitas: «Con una tormenta fuerte, el techo se nos cae encima»

«Si hubiera venido una tormenta que fuera un poco fuerte, el techo de la iglesia se nos habría caído encima», alerta Máximo Canal, párroco ... de Deva, en Gijón. ¿El problema? Una plaga de termitas que afecta a este emblemático edificio desde hace años. El cura, que llegó a la parroquia hace dos años, se encontró unos documentos en los que ya «desde hacía dos años» se advertía de la peligrosa presencia de estos insectos.

En un principio, erradicar la plaga y arreglar el tejado, un conjunto de trabajos encargados a la empresa Higiénico Astur, ascendía a casi 30.000 euros. De ese monto, 5.200 euros fueron concedidos por el Arzobispado de Oviedo. Para poder recaudar el resto (de la cual aún les faltan 8.000 euros), la parroquia comenzó una recaudación de donativos entre feligreses y vecinos. El problema, admite Máximo Canal, es que la obra será mayor y el coste, también.

«Vamos a tener que realizar una ampliación en los trabajos ya que al levantar la techumbre, que es la más afectada, se vio que hay otra zona que reparar». Lo recaudado hasta la fecha ha permitido que los trabajos sigan adelante. «Todos coincidimos en la necesidad de arreglarlo, aunque no he conseguido los donativos que esperaba», confiesa. Eso sí, Canal se puso en contacto con las iglesias de Gijón y algunas respondieron favorablemente. «Hay parroquias que nos han ayudado económicamente y les estoy muy agradecido».

Aunque el dinero obtenido aún no es suficiente, el párroco de Deva confía en que «nos conceda un préstamo el Arzobispado de lo que pueda ser el total de la factura». Canal hace también un llamamiento a todo el que quiera colaborar.

El plan para erradicar estas molestas y dañinas termitas durará al menos 5 años. En principio, parece estar siendo efectivo. La empresa ha puesto cebos que las termitas «van comiendo» y por tanto «eliminándose». Además, se están poniendo vigas de madera de castaño tratadas que evitan ser carcomidas. Los trabajos no afectan a la actividad eclesiástica que sigue manteniendo sus ceremonias.