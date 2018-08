«Igual deberían sacar el dinero para ayudas al alquiler del sueldo de Illán», dice Xixón Sí Puede

La concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, instó ayer al equipo de gobierno a buscar otras alternativas para garantizar las ayudas al alquiler que no impliquen la reducción de las partidas para Cooperación Internacional, «que saben que es inviable». Consideró que compete a Foro «encontrar esas otras vías, porque las hay. Y lo que no vale es dar una opción y decir 'lo tomas o lo dejas, y si no sale es culpa tuya'». Puso como ejemplos donde recortar «el festival de la guerra que se celebra en Gijón, o igual debería ir ahí el sueldo de la concejala, porque cobra para trabajar y no para no hacer nada». Reprochó además que Illán «llega años tarde» al reclamar ahora más implicación del Principado en las ayudas al alquiler. «Ya deberían haberlo negociado», dijo.