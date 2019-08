«Igual que el toro entrega su vida, yo intento entregar la mía cada tarde» El torero murciano Paco Ureña. :: EFE Paco Ureña llega a la Feria de Begoña como uno de los triunfadores de la temporada J. L. GONZÁLEZ Martes, 6 agosto 2019, 01:54

Paco Ureña (Murcia, 1982) es uno de los triunfadores de la temporada. El jueves 15 pisará el albero de El Bibio por primera vez para demostrar que mantiene intacto su arte después de la grave lesión que sufrió en septiembre del pasado año en Albacete y por la que perdió un ojo.

-Su familia no tenía ninguna vinculación con los toros. ¿Cómo llega usted a ser matador?

-En mi familia no ha habido nunca arraigo taurino. Ha sido una vocación que siempre he tenido, desde pequeño. El toro me ha elegido a mí, no he sido yo quien ha elegido al toro.

-¿Se veían los toros en su casa?

-Vivimos en una zona de Murcia donde se trabaja la huerta y nunca ha habido afición a los toros. Lo que sí recuerdo de chiquitito es que les decía a mis padres que quería ser torero. Pero no tengo ningún otro recuerdo.

-Hay un momento en el que pasa de ser la obsesión de un chiquillo a una opción vital real. ¿Cómo se lo tomaron en casa?

-Siempre he sido una persona madura, me he criado con personas mayores y, para la edad corta que tenía, era más maduro de lo normal. Mi infancia no ha sido como la de un niño normal, que juega. El ser torero siempre ha sido una obsesión y en mi casa no fue fácil tomar esta decisión. Siempre he tenido suerte, porque mis padres me han ayudado y respetado. Como me veían tan maduro y sensato, siempre me han apoyado.

-Decidió muy joven irse solo a vivir para acercarse al toreo.

-Fue una experiencia dura, tenía quince años. En mi tierra era muy difícil ser torero, no era como Madrid o Andalucía, donde se respira el ambiente taurino.

-¿Vivía solo?

-Con once o doce años me apunté a la escuela taurina de Murcia, a la que iba dos o tres veces por semana. Cuando ya veía que era muy difícil ser torero, que no tenía la oportunidad de torear, me marché solo a Medina Sidonia. Vivía en un apartamento con unos chavales que querían ser toreros. Es una zona muy ganadera, a donde iban muchos chiquillos de todo el mundo que querían ser toreros.

-¿Lo tuvo más difícil que otros compañeros?

-Probablemente, sí. Todas las carreras no son iguales, pero es cierto que en mi caso ha sido muy complicado.

-¿Hasta qué punto ha influido esa dificultad en su forma de torear?

-En todo, porque lo que intento expresar, decir cada tarde que me pongo delante de un animal, es eso, contar esa historia, que estoy ahí por una pasión a ese animal, por una entrega. Ha sacado la verdadera personalidad que tengo y cómo interpreto el toreo.

-Le ponen la etiqueta de torero clásico. ¿Qué es para usted el clasicismo en el toreo?

-No sé si soy clásico. Intento regirme por unos valores que he aprendido, el respeto y la entrega total al animal. No sé si en ello entra el clasicismo, pero es cierto que si me tengo que catalogar de alguna manera lo haría así: entregarme a ese animal con las máximas ventajas hacia él.

-Hace seis años de la confirmación de su alternativa. ¿Cómo ha vivido este tiempo?

-Hasta llegar a la confirmación pasaron ocho años y fue muy duro. Cuando confirmé la alternativa empecé a torear más, a conseguir entrar en las ferias. Fue un paso adelante, y cuando miro de dónde vengo y cuál fue mi trayectoria, me siento muy orgulloso.

-El año pasado dijo que estaba al 60% de lo que podía dar como torero. ¿Ahora?

-Creo que todavía estoy, gracias a Dios, en un porcentaje similar, aún me queda mucho por dar como torero. Vengo de superar un percance, una lesión con una adaptación muy complicada, y, gracias a Dios y al animal, cada día me voy sintiendo mejor. Necesito aún ese tiempo de ir toreando cada día un poco más para adaptarme y mejorar como torero. Puedo dar mucho más.

-Recuperó la confianza para volver a torear, pero, ¿es la misma que tenía antes de la lesión?

-La tengo intacta. Es más, creo que tengo más confianza e ilusión. Lo que sí es cierto es que tengo carencias que debo ir supliendo día a día para mejorar. Esa es la fuerza y pasión que tengo hacia ese animal, que me ayuda a ir corrigiendo cosas para ser mejor torero y mejor persona.

-¿Cómo se supera el miedo?

-El miedo es una cosa que todas las personas sentimos, y los animales también. Me ha ayudado el amor a mi profesión y al animal. Y ser cada día más consciente de que gracias a ese animal, por el que estaría dispuesto a dar la vida, es el que me saca de todas las adversidades que la vida me ha ido poniendo.

-Pero se juega la vida ante él todas las tardes.

-Claro, igual que el toro entrega su vida todas las tardes yo intento entregar mi vida todas las tardes. Ahí es donde se marca la diferencia con el resto de los mortales. Esta profesión no es de asesinos, es de personas que sienten tal amor por un animal que son capaces de entregar su vida a él. La mayoría darían su vida por que el toro siguiera viviendo y poder disfrutar de esta fiesta.

-¿Tardó mucho en volver a coger la muleta?

-Hasta que pude levantarme de la cama.

-¿Tan poco?

-Tardé un poquito en levantarme, pero cuando lo hice fui a dar gracias a la vida. Lo que me había pasado era un problema que iba a estar conmigo el resto de mi vida, pero que también me iba a dar la oportunidad de poder seguir ejerciendo mi profesión.

-¿Le invitaron sus allegados a dejarlo?

-Todos los que de verdad me conocen, ni se lo plantearon. Los he visto sufrir muchísimo, pero en ningún momento han dado muestras de flaqueza. Son meses muy duros. Cuando cierras la puerta de casa y te quedas solo con tu mujer, solo nosotros sabemos lo que estábamos pasando. Pero gracias a ella y al toro lo estamos sacando adelante e intentando ser felices.

-¿Qué papel jugó en su recuperación Juan José Padilla?

-Ha sido una pieza fundamental en todo este problema, y no solo para mí, sino también para mi familia. Estamos hablando de una figura del toreo que ha pasado por una situación así o incluso peor, y sabía el idioma que hablábamos. Ha sido una pieza fundamental para despejar muchos miedos y muchas dudas.

-Eligió Oviedo para tratarse.

-Estuvimos en la clínica de los doctores Vega. Hemos vivido momentos muy intensos en Oviedo, que han marcado mucho nuestra vida. Para nosotros Oviedo es especial, forma parte de nuestras vidas.

-En Oviedo no se le verá torear, pero debuta en Gijón. ¿Qué espera de esa tarde?

-Es un sueño. Todos los toreros queremos torear en una feria tan importante como la de Begoña, que es una fecha muy marcada, es una de las ferias de agosto más importantes.

-¿Hasta dónde pretende llegar Paco Ureña?

-Hasta donde mi corazón aguante. Donde él llegue, ojalá sea muy lejos.

-¿Qué les diría a los antitaurinos que todos los años se manifiestan en El Bibio?

-Muy sencillo: si estarían dispuestos a dar su vida, literalmente, por un animal. Si estarían dispuestos a perder su propia vida porque un animal viviese. Le aseguro que en mi caso, si tuviera que entregar mi vida para que el toro siguiera viviendo y se pudiera disfrutar de la fiesta, seguir conservando este animal que si no fuese por la tauromaquia no existiría, la daría sin vacilar. No sé si los animalistas serían capaces de hacer eso porque su perro o su gato viviese toda la vida.