«Soy así y me da igual cómo me vean»

«¿Mis medidas? A ver si me las sé de memoria: 118-97-128. Sí, esas son». Desireé Fernández Castiñeira habla rápido, su pensamiento corre veloz y en el vértigo de su conversación aún se cuela alguna risa, un matiz o unas palabras que subrayar. Un cazatalentos vería en ella una líder perfecta. Seguramente una percepción similar del jurado del certamen Miss Plus Size 2018 influyó para que esta auxiliar de clínica dental de El Llano, de 26 años, resultase elegida para representar a Asturias en la final que se celebrará en Barcelona el próximo mes de octubre. Su belleza y su naturalidad ya la habían ayudado a recorrer la otra mitad del camino.

«Seguía este certamen porque reivindica la diversidad de tallas y eso puede ayudar a que nos queramos a nosotras mismas como somos. Me presenté el año pasado y no hubo suerte. Fue una ilusión increíble saber que esta vez sí la hubo y me seleccionaron», explica ahora, contando las horas para que se estrene como candidata del concurso en un desfile previo este fin de semana en la ciudad condal. Su pensamiento está ahí y a la vez es capaz de adelantarse a nuestras preguntas: «¿Qué es una modelo curvy? Alguien que está fuera del canon de belleza que se exige a una mujer. Yo estoy en una talla que para el resto de la sociedad es grande. Soy una chica con unos kilos de más». Responde al vuelo y con seguridad para añadir que «a las chicas desde pequeñas se nos enseña a que tenemos que estar delgadas, tener buen cuerpo, unas exigencias físicas que no se piden a los hombres» y por eso cree que certámenes como el de Miss Plus Size contribuyen a romper barreras mostrando que «una mujer con curvas puede estar en una pasarela desfilando en lencería, trajes de baño o ser la imagen de una marca», apunta.

Desireé admite que el mundo de la moda -al menos en España, «en otros países no es así», señala- es un reflejo de los prejuicios que existen en la sociedad hacia quienes no responden al prototipo de belleza. «Es un tabú que acaba afectando a la autoestima de muchas niñas: ven en una tienda un pantalón o una falda que les gusta y vuelven llorando a casa porque no hay su talla. Acaban acomplejándose. Me parece muy injusto». No es su caso, gracias a la educación recibida de sus padres. «A mi hermana y a mí nos enseñaron a ser luchadoras y libres, a querernos como somos. De no ser así la sociedad me habría machacado».

Certámenes como este en el que participa «contribuyen a romper barreras», asegura

Ella misma se reconoce «una persona con mucha seguridad en mí misma, sé lo que valgo y estoy contenta de cómo soy. Cuando compro ropa no lo hago para gustar a los demás, sino para sentirme bien. He aprendido a pasar de la opinión de los otros. Soy así y me da igual cómo me vean». Y si las dificultades para encontrar ropa a su medida no influyen en su autoestima sí representan en ocasiones un problema. «Las tiendas de tallas grandes suelen tener cosas para señoras mayores, es difícil ver algo juvenil o moderno. Generalmente compro por internet, me sale más caro y no puedes probarlo, con lo que eso supone. Me parece un error de las marcas porque somos muchas las personas que no encajamos en las tallas estándard», afirma.

Hablamos del verano y de nuevo se adelanta a la pregunta. «¿Un bañador? Tampoco es fácil encontrarlo. Aunque no soy mucho de playa. Voy con mi novio y él aguanta poco. Es como un crío, se pone repunante (risas). Un bañín y ya». Sus vacaciones serán en octubre, con la final de Plus Size en Barcelona. «No voy por competir y serán unos días de relax, a pesar de la responsabilidad».