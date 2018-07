Illán, implicado en la agresión a Germán, condenado a dos años por otra paliza Imad A. e Illán M. A., el 29 de mayo, durante el juicio por la agresión a un policía. / DAMIÁN ARIENZA El juez considera probada su participación, junto a Imad A., en la agresión a un policía fuera de servicio y su amigo, a quienes deberán indemnizar OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 25 julio 2018, 02:57

Un delito por atentado contra un agente de la autoridad y otro por lesiones. En total, una condena de dos años y dos meses de cárcel a los que se suman unos 3.000 euros en concepto de indemnizaciones y gastos médicos. El juez Luis Ortiz, del Juzgado de lo Penal número dos de Gijón, considera sobradamente probada la participación de Illán M. A. en la agresión a un policía fuera de servicio y su acompañante durante la madrugada del 21 de mayo de 2017. El juez da veracidad a lo declarado por las víctimas, quienes salían de un local de la zona de Fomento cuando se toparon con un grupo de entre quince y veinte personas, en el que estaban incluidos tanto Illán como Imad A., en prisión provisional por la agresión a Germán Fernández.

«Íbamos celebrando mi cumpleaños cuando de repente comenzaron a insultarnos. Entonces les mostré la placa y les dije que era policía pero, lejos de calmarse, se pusieron incluso más violentos», afirmó el agente durante el juicio. Fue él quien recibió en primer lugar un puñetazo que le provocó una hemorragia que precisó de puntos de sutura. Su amigo también fue rodeado y golpeado en el suelo por los jóvenes, lo cual le provocó un fuerte traumatismo facial y diversas contusiones a consecuencia de los golpes recibidos.

El juez considera ahora coautores de este ataque al propio Illán M. y también a Imad A., quien ya había reconocido los hechos y pactado con la Fiscalía una condena reducida de un año de prisión, en lo que era la tercera condena por agresiones que acumulaba en un mes. La defensa, ejercida por los abogados Guillermo Calvo y Javier Díaz Dapena, esperaba demostrar la inocencia del primero en lo ocurrido. El propio Illán negó los hechos durante el juicio. «Pasaba justo por la calle de Álvarez Garaya y me paré a saludar a Imad, pero seguí caminando con unos amigos y no tuve nada que ver. No tuve ningún incidente, me fui y cogí un taxi para irme a casa», relató ante el juez. Sin embargo, éste restó veracidad a esta declaración al considerar que la participación del joven en la agresión queda totalmente probada.

Permanecen en prisión

Los dos jóvenes están también investigados en el procedimiento judicial abierto tras el ataque sufrido en julio de 2017 por Germán Fernández, tras el que quedó en coma y sufrió lesiones neurológicas de extrema gravedad. Imad A. permanece en prisión provisional por ese violento episodio desde que fuese detenido poco después. Por su parte, Illán M. A. ingresó en el centro penitenciario de Asturias el pasado mes de abril por su presunta participación en la agresión nocturna a varios seguidores del Ceares en un bar de Cimavilla. En el momento en que se celebró el jucio ya estaba en calidad de investigado por la agresión a Germán Fernández, cuyo procedimiento permanece pendiente de instrucción.