Illán llevará el viernes a la junta rectora la nueva convocatoria de renta social con 1,3 millones Colas en el Ateneo de La Calzada para pedir la renta social. / D. ARIENZA Las bases que votarán los grupos establecen por primera vez un límite de 2.500 euros para los perceptores y permiten la compra de ordenadores PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 13 octubre 2018, 03:35

Transcurrido más de un año desde la concesión de las primeras ayudas, y con algunas de las tarjetas ya caducadas, la concejala y presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán, ha hecho llegar a los grupos municipales el borrador de las bases para una nueva convocatoria de la renta social municipal que será votada el próximo viernes en la junta rectora de la fundación. Será la tercera de este programa y estará fraccionada en dos líneas. Por un lado, estará la convocatoria para las ayudas a las compras que se realicen a través de una tarjeta. El total para este curso será de 2,6 millones (1,3 en cada convocatoria), frente a los 3,8 millones de la aprobada en mayo de 2017 y los 4,3 de la que se lanzó en noviembre de 2016.

Por otro lado, se realizará una convocatoria para ayudas al consumo energético con una dotación presupuestaria de 550.000 euros y un tope por unidad económica. El total de ayudas concedidas en las dos primeras convocatorias, no obstante, fueron 5,8 millones de euros, 2,3 millones menos del dinero que había dispuesto. No hay que olvidar que la fundación es una de las entidades municipales más afectadas por el control del plan económico financiero, tras el incumplimiento de la regla de gasto en 2017, justificada en gran parte por la puesta en marcha de la renta social. La intención es que a esta nueva tanda no puedan acceder quienes fueron beneficiarios en la convocatoria de noviembre, lo que reduce el número de potenciales solicitantes.

La principal novedad es el establecimiento de un máximo anual para estas ayudas, que será de 2.500 euros por beneficiario, así como la inclusión de la compra de ordenadores. Si bien en la propuesta remitida a la oposición la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Marta Mediavilla, destaca que la media de las ayudas concedidas hasta ahora es de 2.193 euros. Al menos un millar de perceptores vieron aprobada una cantidad por encima de esa cifra, llegando incluso a los 5.800 euros.

Satisfacción del comercio

La renta social no solo prestó apoyo social. Según destacó la Unión de Comerciantes, también se reveló como un importante dinamizador de la economía local, ya que las compras se debían realizar en los pequeños comercios. A estas alturas de año, los comerciantes han generado por esta vía un total de 45.622 facturas con ventas que alcanzaron, a 1 de octubre, los 4.261.003,78 euros.

Los establecimientos que hicieron ventas de renta social fueron 279. Concretamente, a 2.417 clientes distintos. Sin embargo, el nivel de gasto mensual ya está en línea descendente. El pasado mes se facturaron 143.771,17 euros, la cifra de ventas más baja desde octubre del año pasado.