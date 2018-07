Illán reclama gestionar desde Gijón parte de las ayudas regionales al alquiler 01:13 Eva Illán y la gerente de Emvisl, Elena Sevilla, muestran datos económicos de la empresa. / AURELIO FLÓREZ Defiende que usar fondos de Cooperación para evitar que la empresa de Vivienda incurra en déficit es la opción que menos afectaría a los gijoneses IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 1 agosto 2018, 01:01

La concejala de Bienestar Social y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisl), Eva Illán, reclamó ayer al Principado la firma de un convenio que permita gestionar desde Gijón parte de las ayudas al alquiler de la convocatoria regional 2018-2020, dotada con 21,7 millones de euros. «Actualmente la mayor parte de los fondos autonómicos tienen como destinatarios a ciudadanos del resto de Asturias, y la cantidad que recibe Gijón es residual», criticó la edil, quien atribuyó esta situación a que muchos gijoneses prefieren optar por la ayuda municipal «porque pagamos con carácter mensual, a diferencia del Principado, que lo hace cada seis meses y con carácter retroactivo».

Illán cree que «ha llegado el momento de pedir una corresponsabilidad clara y nítida de la Administración regional» en las políticas sociales de Vivienda, por lo que aspira a que la empresa municipal pueda recibir parte de los fondos de la mencionada convocatoria, para gestionarlos de forma similar a los fondos que le aporta el Ayuntamiento. Actualmente Gijón dedica más de cuatro millones de euros al año a subvencionar alquileres, una factura que podría rebajarse si parte de los gastos se sufragan con dinero autonómico. No obstante, la edil aseguró que su intención no es «destinar menos dinero municipal a ayudas», sino aprovechar el extra procedente del Principado «para ir a más», con unas bases más abiertas que aumenten el número de potenciales beneficiarios. Puso como ejemplo la posibilidad «hasta ahora rechazada por la oposición» de que el programa no se limite a solicitantes que vivan de alquiler, «sino también a gente que paga una hipoteca y que encuentra grandes dificultades en su día a día para no perder su casa. No veo ninguna razón que justifique esta diferenciación entre posibles beneficiarios, porque podríamos aplicar los mismos baremos que tenemos con el alquiler».

Más información Xixón Sí Puede tramita una moción de urgencia para reprobar a la concejala

La concejala no dio una cifra concreta del dinero que se debería gestionar desde Gijón, aunque señaló que «reclamaríamos lo que es justo, que es una cantidad proporcional al número de ciudadanos». Para 2018 el dinero disponible para toda Asturias son 7,3 millones de euros, de los que el Estado pone 5,6 millones y el Principado únicamente 1,6 millones, poco más de un tercio de lo que dedica Gijón a sus propias ayudas. Illán confió en que «la oposición municipal se sume a nosotros en esta petición».

Causa de disolución

La edil también se refirió a la situación económica de Emvisl y a la propuesta de restar 200.000 euros del programa de ayudas a la Cooperación Internacional para ampliar el presupuesto de la empresa municipal y así evitar que entre en causa de disolución. «Tras examinar exhaustivamente el presupuesto, es la única vía que vemos y la que menos quebranto ocasionaría directamente a los gijoneses. La oposición puede apoyarla o, si no lo hace, decirnos de dónde podemos sacar el dinero. El resto es demagogia», señaló. Aseguró que «la viabilidad de la empresa está garantizada, porque haremos todo lo preciso para que no incurra en déficil». Añadió que, con el ritmo actual de demanda, los 4,4 millones disponibles para ayudas al alquiler serán suficientes para que, «como hasta ahora, ni una solicitud quede sin respuesta positiva».