«Y mi calle, ¿por qué no?» Ángeles Fernández (segunda por la derecha), con personal de la Librería Roy, Carnicería Javier y Cafetería La Consentida, en la avenida de Schulz. / FOTOS: CAROLINA SANTOS Comerciantes de La Calzada, El Llano, El Coto y La Arena critican el criterio municipal que les deja sin opción de tener luces navideñas A. PRESEDO GIJÓN. Sábado, 6 octubre 2018, 01:35

«No tengo por qué pagar la iluminación y quedarme sin ella. Todos pagamos los mismos impuestos y no veo por qué mi calle, por decisión del Ayuntamiento, se va a quedar sin luz navideña». Ángeles Fernández, responsable del Herbolario Druida, ubicado en la avenida de Schulz, mostraba así su malestar al enterarse por este periódico de que su calle no era una de las elegidas, es decir, no consta en el listado oficial a iluminar. Nadie, como al resto de los minoristas consultados, les comunicó que quedaban excluidos. Tampoco les dieron otra opción. Esta afectada se preguntaba por el criterio que habrá tenido el Ayuntamiento de Gijón para elegir unas calles en detrimento de otras, teniendo en cuenta que el desembolso es totalmente municipal.

Hasta el pasado año, la iluminación en la gran mayoría de las calles de la ciudad respondía a la colaboración de los comerciantes y hosteleros. Este año, no. La Sindicatura de Cuentas puso coto a la casi histórica fórmula de convenio con la Unión de Comerciantes y el Consistorio tiene que afrontar, en solitario, toda la organización. Eso, y la elección de las calles y plazas a iluminar, asunto espinoso al hablarse de una inversión de dinero público en su totalidad.

Prueba de ese malestar fue la reflexión sobre el asunto de Renata Villarino, propietaria de 'Mi Menú', en la calle Brasil, importante vía comercial de La Calzada: «¿Que iluminan la calle Oriental y no la calle Brasil? Algún enchufe habrá por ahí, dígotelo yo». La minorista lamentaba que ese eje central del barrio quedara excluido. «Desde luego, nadie nos preguntó nada. El año pasado bien vinieron a cobrar. Este año, por lo que se ve, nos dejan fuera. No sé por qué unos sí y otros no», apuntaba la comerciante.

La Calzada, según el listado oficial, solamente tendrá iluminación durante las fiestas navideñas en la avenida de la Argentina y la citada calle Oriental. A Rafael Echeverry, de la sidrería Josben, igualmente en la calle Brasil, la restricción tampoco le hace mucha gracia. «Las luces dan ambiente, animan a la gente. Me sorprende que una calle de esta importancia se quede fuera. Yo, desde luego, no sabía nada».

Minoristas de El Llano y La Calzada se sienten discriminados por el Ayuntamiento, pero también los de El Coto. La calle de Avelino González Mallada, centro neurálgico del barrio, no tendrá arco alguno. Manu y Arancha, del bar Papi y Mami, lamentan que «una zona que es un hormiguero de gente, en un barrio obrero, haya sido excluida».

Lo mismo sucede en La Arena, donde sus calles más emblemáticas carecerán de luces. Los barrios, sus minoristas, se sienten injustamente discriminados a apenas dos meses vista del encendido.