El gobierno promete «reajustes» en las luces navideñas tras la bronca del Pleno

La oposición aprueba una moción instando a atender las calles excluidas y consensuar el listado con los comercios en el futuro IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:54

El concejal de Festejos y presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, manifestó ayer su compromiso con la Unión de Comerciantes «para hacer algún reajuste interno que permita que haya luces de Navidad en algunas de las calles donde ahora mismo no están previstas pero que tienen un interés comercial evidente». Anunció que ya ha concertado una reunión con la empresa encargada de la instalación del alumbrado para estudiar estos cambios, aunque siempre manteniendo el precio con el que el contrato fue adjudicado en septiembre. «No hay partida presupuestaria para dotarlas con más cuantía», aseguró, con el respaldo de la interventora municipal y de la propia alcaldesa, quien recordó que «no es legal dedicarle más dinero al contrato». Martínez Salvador recordó que este año el Ayuntamiento dedicará a este asunto 400.000 euros, frente a los 320.000 de las pasadas navidades, «porque le damos importancia a las luces». Prometió de hecho que «va a haber una iluminación espectacular», por lo que lamentó «que nos estemos fijando en las calles donde ha desaparecido, cuando además hay 45 que no se iluminaron en 2017 y ahora sí».

El concejal hizo estas declaraciones durante el debate de una moción de urgencia presentada en el Pleno de ayer por el PP y que contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición. En ella se insta al equipo de gobierno a que el Ayuntamiento «asuma el coste de la iluminación navideña en todas las calles que dispusieron de la misma en 2017 en la medida que sea técnicamente posible». En un segundo punto, añadido a propuesta del PSOE mediante enmienda, se reclama para años sucesivos un procedimiento para consensuar el listado de calles con los comerciantes. El portavoz municipal del PP, Pablo González, defendió el nuevo sistema de contratación de las luces y confió en que con la empresa elegida «la gente va a quedar satisfecha». No obstante, lamentó el «agravio» que supone que muchas calles que el año pasado pagaron por la iluminación en este se quedaran fuera del listado que el Ayuntamiento incluyó en los pliegos de contratación. «No lo vamos a achacar a ninguna intencionalidad. Estamos seguros de que ha sido un despiste, al igual que asumimos que pudiera haber existido un error con la calle Instituto y al final se va a iluminar, aunque sea solo delante de los comercios que protestaron».

El concejal de Xixón Sí Puede David Alonso comparó un mapa con la distribución de las luces con otro de la densidad de población por zonas, destacando que «si los superponemos, hay carencias bastante significativas». Lo confrontó después con otro de votos por distritos en las últimas elecciones. «La iluminación tiende más al centro-este, que se corresponde con la zona de más preponderancia de voto de Foro», apuntó antes de pedir que se explicara «cuál fue el criterio que se siguió».

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, consideró «de justicia» iluminar al menos las calles que tenían luces en 2017, «porque no tiene sentido que el primer año que no se hace pagar a los comerciantes, los que el año pasado colaboraron se vean perjudicados en beneficio de otros que no pagaron nunca». También el portavoz municipal de IU reclamó «solucionar lo que se pueda solucionar», aunque condicionó su apoyo a la moción del PP «a que no suponga un incremento sustancial del gasto, cuando el Ayuntamiento está recortando en ayudas sociales».

Desde el PSOE la concejala Lara Martínez lamentó que a la hora de cambiar el modelo de contratación de las luces «de las opciones que tenían, que era una buena, otra regular y otra mala, el equipo de gobierno ha elegido la peor», a lo que añadió cómo «cada vez que Foro toca el tema de la iluminación navideña, se luce. Y este año un comité de 'expertos' decidió no sé en base a qué criterios estropear de nuevo estas fechas». Jesús Martínez Salvador respondió a este último reproche preguntándole a la edil si sabía cómo eran las luces cuando gobernaba su partido. «No lo sabe porque no lo recuerda, igual que de aquella iluminación no se acuerda nadie», afirmó. En lo que respecta a la distribución, aseguró que «la desproporción entre barrios este año es menor. En todos habrá una plaza con algún elemento significativo. Además se ha intentado que haya una coherencia y armonía, con luces en las arterias principales, los accesos a la ciudad y en zonas de hostelería y ocio».

Equipamientos con fecha

La sesión de ayer, por otra parte, sirvió para arrojar algo de luz sobre el futuro de cuatro equipamientos de la ciudad, sobre los que la oposición manifestó preocupación por la falta de avances. Fernando Couto, en respuesta a una pregunta del PP, señaló que la empresa responsable de la construcción de la residencia universitaria «maneja finales de este mes como fecha de inicio de las obras». Aseguró que la concesionaria ya ha pagado la licencia de obras y que esta misma semana mantuvo una reunión con los responsables de Educación y Vivienda «para ver si podrán tramitarse ayudas para los estudiantes que se alojen en ella». El plazo de ejecución será de 14 a 17 meses, por lo que Couto confía en que pueda estar operativa en 2021.

Otro equipamiento residencial, el albergue juvenil de Contrueces, podría reabrir en verano de 2019 según el edil Jesús Martínez Salvador, quien minimizó los daños en el edificio denunciados por el PSOE e informó de que a las obras que ya estaban previstas para la mejora de la instalación eléctrica y la calefacción en el presupuesto de 2019 se sumarán 100.000 euros para «dotarlo de mobiliario y ponerlo al día». La concejala socialista Lara Martínez se mostró escéptica «porque llevamos dos años escuchando fechas nuevas» y Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, propuso que cuando retome su actividad su gestión sea asumida por asociaciones o cooperativas juveniles.

Para la mudanza de la Casa de Encuentro de Mujeres a la Casa Rosada, la alcaldesa señaló que el Ayuntamiento está a la espera de que el Principado traslade los servicios que tiene en la antigua delegación de Hacienda al edificio que albergaba los juzgados de Poniente, algo que espera que ocurra «en la primavera de 2019». Cuando esto suceda, los servicios municipales de Urbanismo se llevarán al inmueble que quedará vacante en la plaza de Europa, liberando la Casa Rosada para los servicios de Igualdad y las asociaciones de mujeres. Finalmente la concejala de Cultura, Montserrat López, fijó para diciembre la apertura de la hemeroteca de la Escuela de Comercio.

