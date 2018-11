Foro alega que «casi todas las calles repiten» iluminación navideña, en la que prima llegar a todos los barrios El concejal de Festejos, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador / DANIEL MORA «Más allá de pequeños ajustes no es posible iluminar una nueva calle entera» EUROPA PRESS Martes, 13 noviembre 2018, 13:07

El concejal de Festejos, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha defendido este martes la distribución de la iluminación navideña de este año, en la que se primó llegar a todos los barrios y seguir un recorrido que tuviera coherencia, pero en la que también repiten, respecto a años anteriores, «casi todas las calles».

Noticias relacionadas Firmas para recuperar la luz

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio para salir al paso de las quejas de comerciantes, ha dejado claro que el cambio de modelo de contratación de la iluminación se debió para ajustarse a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, pero el abono del coste de esta «siempre fue del Ayuntamiento». Ha insistido, en este sentido, en que los comerciantes «nunca» pagaron las luces.

Ha aclarado, eso sí, que lo que abonaban los comerciantes que querían participar era para pagar los costes de gestión de la consulta que se realizaba para ver quién quería iluminar sus calles. Según el concejal, se recaudaban unos 60.000 euros y los costes de gestión eran 50 y pico mil euros.

A esto ha sumado que el contrato del pasado año, el último con el viejo modelo a través del convenio que se hacía con la Unión de Comerciantes, fue de 320.000 euros, mientras que el de 2018 es de 397.000, casi 87.000 más. Un aumento porcentual «fuerte», según el concejal, quien ha remarcado que eso muestra el compromiso de Foro con el comercio local. Ha remarcado, además, que desde la llegada de Foro al Ayuntamiento hubo una mejora «importantísima» de las luces de Navidad.

Martínez Salvador, asimismo, ha llamado la atención que en este año se llegará a lugares donde no era habitual, como es Veriña, Nuevo Roces o Portuarios. Eso sí, ha recalcado que no se puede pretender iluminar muchas más calles de Gijón y que a su vez sigan estando todas las del pasado año. «Más allá de pequeños ajustes no es posible iluminar una nueva calle entera», ha sostenido. En todo caso, ha apuntado que al pasar las fiestas habrá que ver si comercialmente se eligió bien.

Y en respuesta a las críticas del PP, ha incidido en que este no dice de dónde puede sacar el Gobierno local el dinero para iluminar más calles. Martínez Salvador ha replicado a los 'populares' que hay que tener cierto rigor al hacer las propuestas, a lo que les ha preguntado si es que hay vecinos que no tienen derecho a tener luces este año si no las tuvieron antes.