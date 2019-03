«Es importante saber defenderse» Las alumnas aprendieron distintas técnicas de defensa como la luxación de hombro. / PALOMA UCHA Veinte mujeres asisten a un taller gratuito para aprender a repeler una agresión | Un policía nacional las instruyó también sobre las leyes de violencia de género, de legítima defensa y seguridad ciudadana JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 9 marzo 2019, 03:09

Una veintena de mujeres asistieron ayer a un taller de defensa personal gratuito para aprender a defenderse y a repeler una eventual agresión. «Está muy dirigido a las defensas más comunes para la mujer. Hay una serie de situaciones generales que son las que más habitualmente se encuentran. Por ejemplo, saliendo de fiesta con las amigas. Cogemos situaciones de ámbito de combate o de defensa personal», explicó Rubén Urraca, monitor del taller y miembro de la Asociación Española de Defensa Personal.

Realizado en la Escuela de Danzas y Terapias Corporales Melania Fernán, también incluyó una charla a cargo de un policía nacional sobre las leyes vigentes. E. L. P., miembro del Grupo Operativo de Respuesta, les dio una charla sobre la ley de violencia de género, la de legítima defensa y la de seguridad ciudadana. «Sobre esta última es importante que conozcan las herramientas legales de que disponen. Por ejemplo, los sprays de pimienta, que deben ser homologados. Estos se venden en armerías y hay que ser mayor de edad. Son más recomendables los de chorro balístico, ya que evitan que le afecte también a quien lo usa. Otra herramienta legal es el Kubotan, tiene el tamaño de un bolígafo grande y es muy fácil de usar, versátil y barato», detalló.

Vanesa Migoya Robles se apuntó para tener herramientas con las que sentirse más segura. «Fui maltratada hace años. Estuve nueve meses en el centro de acogida Casa Malva. Y quería saber defenderme, cómo actuar. No me sentía capaz de hacer algo así. En el centro de acogida siempre pedíamos este tipo de cursos pero no fue posible.

Cristina Sánchez es entrenadora de balonmano. «Somos de la asociación Los Manolos Curvys, donde tratamos de darle diversidad a las tallas y a los cuerpos, sobre todo de mujeres. Venimos también para conocer este tipo de actividades para recomendarles a las mujeres que contactan con nosotras y con las que trabajamos el 'Body positive', creemos que puede ser interesante». «Es importante saber defenderse con lo que se ve últimamente por ahí», dijo Soraya Fernández. Raquel Joaquín consideró que «vendría bien a todos, pero a mí especialmente que trabajo en hostelería y salgo muchos días a las tres de la madrugada».