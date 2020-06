«Me amenazaron con quemar el edificio antes de irse. No será lo único que pase» Interior del inmueble de la plaza del Presi donde tuvo lugar el incendio. / DAMIÁN ARIENZA La dueña del inmueble okupado en la plaza del Presi no descarta que el incendio de la madrugada del martes fuera intencionado P. SUÁREZ gijón. Miércoles, 10 junio 2020, 01:26

Ocurrió en torno a la una de la madrugada. Un incendio en el edificio okupa de la plaza del Presi, en el centro de Gijón, obligaba a desalojar el inmueble, invadido en su interior por una densa humareda. Fueron necesarias varias dotaciones de Bomberos para sofocar las llamas, un trabajo que se alargó debido a la suciedad acumulada en el interior y las dificultades para respirar, lo que obligó a organizar numerosos relevos.

Pese a lo aparatoso del incendio, que obligó a desalojar la práctica totalidad del inmueble, tan solo cuatro personas precisaron de atención médica por intoxicación al inhalar humo. Tras ser asistidos con oxígeno, ninguno de ellos fue trasladado a un centro hospitalario. Por su parte, el interior del edificio, que ya presentaba un estado ruinoso antes del incendio, quedó cubierto por polvo y hollín. Poco les importó a los okupas. La mayoría decidieron volver a sus casas una vez que las patrullas se retiraron de la zona, pese a que el portal había quedado acordonado por razones de seguridad.

Horas más tarde, durante la mañana de ayer, agentes de la brigada de la Policía Científica regresaron al inmueble para investigar las causas del incendio. Debido a que el edificio carece de instalación eléctrica alguna, se descartó que las llamas se originasen por un cortocircuito. Sí cobra más sentido que el fuego comenzase en el hueco del ascensor, el cual se encuentra lleno de basura y excrementos. Esta suciedad acumulada facilita que, con un mínimo de fuego, se pueda producir una gran combustión que, como ocurrió ayer, termine resultando incontrolable.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, pese a que la Policía no apreció sustancias acelerantes, para la propietaria del edificio, quien lleva en litigio con los okupas durante más de cinco años, las llamas podrían haber sido intencionadas. «Ya en su día di parte al juzgado de que me habían amenazado con que lo iban a quemar antes de irse», explicó a EL COMERCIO quien se encuentra pendiente de que el juzgado emita la fecha para el desalojo, tras ganar el juicio a los okupas. «Saben que van a tener que marcharse y están destrozando el edificio. Una semana antes del juicio quitaron las tuberías y las barandillas de los balcones. El interior está para hacerlo de nuevo», explica.

Agilizar el desalojo

La propietaria espera que estos hechos, y las amenazas recibidas, sirvan para agilizar un desalojo que será de carácter preventivo, después de que varios okupas recurrieran la sentencia a la Audiencia Provincial. «Avisé de que podía ocurrir una desgracia y no me hicieron caso. Estoy segura de que no será lo único que pase antes de que sean desalojados. Los vecinos colindantes incluso han tenido que poner rejas por el miedo que tienen», ilustra.