Aspecto que presentaba este jueves por la mañana una de las zonas del Monte Areo más afectadas por el fuego.

Aspecto que presentaba este jueves por la mañana una de las zonas del Monte Areo más afectadas por el fuego. Damián Arienza

Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo

El Seprona se hace cargo de la investigación para dar con el autor de un fuego que puso en peligro a viviendas de tres parroquias gijonesas

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:22

El grave incendio del Monte Areo, en Gijón, que mantuvo en vilo durante dieciocho horas a medio centenar de vecinos desalojados de sus ... viviendas de las parroquias de Montiana, Serín y San Andrés de los Tacones fue provocado. Así lo aseguran fuentes de la investigación, de la que se ha hecho cargo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

