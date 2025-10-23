El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
«Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»

Incendio en el Monte Areo de Gijón

«Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»

«Fue todo de película, no hemos dormido nada pero nos sentimos muy arropados», dice una vecina de Monteana que ha pasado la noche en el polideportivo con sus hijas de 9 y 6 años

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:56

Ha sido una noche «muy larga». «Por decir algo, porque ya no sabemos si es por la tarde, por la noche o por la ... mañana, no hemos pegado ojo…». Lo dice Susana López García, una de las cincuenta personas desalojadas por el incendio del Monte Areo, ya controlado, que ha pasado la noche en el polideportivo junto a su marido y sus hijas de 6 y 9 años. «La mayor está durmiendo ahora en una colchoneta y la pequeña cerró los ojos media hora desde que llegamos», explica la mujer algo más aliviada después de horas de mucha tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo: «Esto es una locura, un infierno»
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  4. 4 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  5. 5

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  6. 6 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 En busca de auroras boreales: lo que debes saber para verlas en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»