Un incendio obliga a confinar a los vecinos de todo un edificio en Ceares, en Gijón

Bomberos, ambulancia y Policía Local en la calle Alegría, en el barrio de Ceares, donde se originó

María Agra Gijón Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:48 Compartir

Alerta entre los vecinos de un edificio del barrio de Ceares, en Gijón, por un incendio originado en el primer piso. El suceso tuvo lugar en torno a las 18.30 horas de este sábado en la confluencia de la calle Alegría con la calle Felicidad, concretamente en el número 39 de la calle Alegría.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, una ambulancia y agentes de la Policía Local. Si bien no hubo que lamentar graves consecuencias, el habitante del piso donde se desataron las llamas fue trasladado al Hospital de Cabueñes para ser atendido.

Como medida de precacución, los bomberos ordenaron a los vecinos del edificio permanecer en sus viviendas y colocar toallas húmedas en las rendijas de las puertas para evitar la entrada de humo. Los hechos generaron gran expectación entre los residentes y viandantes de la zona.