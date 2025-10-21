Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso Los bomberos tuvieron que intervenir este lunes por la noche en un bloque de la avenida de la Constitución

Bomberos y Policía Local de Gijón, en el edificio en el que se produjo el incendio.

María Agra Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 08:01

Alerta entre los vecinos de un edificio de la de la avenida Constitución, en Gijón, por un incendio en un piso.

El incidente, sin consecuencias, tuvo lugar pasadas las 9 de la noche de este lunes en la confluencia con la calle Prendes Pando. Hasta el lugar se desplazar efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y agentes de la Policía Local, después de que los vecinos alertasen de la presencia de humo en uno de los descansillos.

Finalmente quedó en un sobresalto que se solventó sin dificultad.