El Ayuntamiento de Gijón cifra en 21 los «incidentes de emisiones a la atmósfera» de Arcelor en 2018 Nube roja procedente de las instalaciones de ArcelorMittal, el pasado domingo. / E. C. IU reclama supeditar la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta «a un plan de inversiones con calendario» I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 28 noviembre 2018, 02:29

En los diez primeros meses del año, el Ayuntamiento de Gijón registró 21 «incidentes de emisiones a la atmósfera» relacionados con la actividad de la planta de ArcelorMittal, según informó ayer el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, en base a la información facilitada por el equipo de gobierno en la última comisión municipal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. Los datos corresponden tanto a partes emitidos por la unidad de vigilancia ambiental de la Policía Local como a comunicaciones realizadas por la propia empresa. En el mismo periodo de 2017 se habían registrado 34 «incidentes» de este tipo, para cerrar el año con 42.

En lo que va de 2018, el mes con más episodios fue abril, con ocho, seguido de octubre, con cuatro -hasta el 26 de octubre, fecha de presentación del informe-. Dos de estos últimos incidentes coincidieron con días en los que la estación de control de la calidad del aire instalada por el Ayuntamiento en El Lauredal registró concentraciones medias de PM10 -partículas en suspensión de menos de diez micras- superiores a los 50 microgramos que marcan el límite del incumplimiento. El 4 de octubre, con una media de 91 microgramos de partículas por metro cúbico de aire, se levantó un parte policial por la presencia de una nube de humo. «Se comprueba la existencia de dos columnas negras procedentes de las chimeneas de ArcelorMittal, en dirección a la zona de El Musel y Aboño, sin dispersarse». Cinco días después, el 9 de octubre, la propia empresa comunicó al Ayuntamiento que se había producido un incendio en la cinta transportadora 31 del parque de carbones de Aboño. Esa jornada la concentración media de PM10 medida en El Lauredal fueron 60 microgramos.

Más Un estudio evaluará el estado del emisario de Aboño

El informe realizado por los servicios municipales enumera a lo largo de octubre otras nueve superaciones del límite medio diario de 50 microgramos de partículas, aunque esos días no consta incidente alguno que implique a la planta siderúrgica. La mayor superación del mes se dio el 10 de octubre, cuando se alcanzaron los 119 microgramos. Este año en El Lauredal constan ya 47 superaciones, por encima de las 35 que permite la ley para todo el año. Esta estación, no obstante, no forma parte de la red oficial del Principado.

Los picos, por las noches

El área de Medio Ambiente destaca que «los valores de PM10 suben especialmente en horario nocturno y con vientos del sur y suroeste, lo que nos hacía sospechar claramente que el origen estaba en Arcelor». Acompaña esa valoración de un gráfico en el que se comprueba que los mayores picos se dan a diario entre las once de la noche y las nueve de la mañana. Y recuerda que un estudio de caracterización de partículas confirmó el pasado verano «que la mayor contribución a las partículas en esa zona viene de los sínter».

Añade, por otra parte, que «existe un plan de inversiones aprobado por Arcelor que prevé instalar un filtro de mangas en el sínter A primario, con una inversión aproximada de 15 millones, para 2019. Y se pretende realizar una inversión parecida para el sínter B en 2022». El portavoz de IU, Aurelio Martín, consideró que los datos sobre partículas «son inaceptables» y reclamó que la revisión de la autorización ambiental integrada que tiene previsto aprobar el Principado en el marco del plan de mejora de la calidad del aire «vaya condicionada a un plan de inversiones con calendario, para que lo que hoy son anuncios se convierta en obligaciones». También pidió un estudio que determine si la ubicación de las estaciones de medición es la adecuada y que se hagan públicos en tiempo real los datos no solo de la red pública, sino también de la privada».