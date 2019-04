La incógnita sobre el acto de rúbrica de los tres socios Miércoles, 10 abril 2019, 01:20

Si la firma final del convenio por parte de las tres administraciones que integran Gijón al Norte coincide con las campañas electorales de las generales o de las municipales no se podrá publicitar ni organizar un acto para visualizarlo. Esta circunstancia no preocupa al gabinete del actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que, a través de un portavoz aseguró recientemente que «el objetivo del ministro es cumplir con Gijón y lo de menos es la foto». La alcaldesa explicó que el acto de rúbrica antes del 28 de abril, en el que ella sí espera estar como alcaldesa en nombre del Ayuntamiento, no tiene por qué implicar que por las otras dos administraciones acudan representantes al máximo nivel. Esto es, que Gobierno de España y Principado pueden delegar la presencia en la firma de personas distintas a Pedro Sánchez y Javier Fernández.