Indra prevé llegar a los mil empleos en El Tallerón para fabricar blindados «de Gijón al mundo»

El director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón, durante el acto sobre Naval Azul.

Iván Villar Gijón Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:15 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

«Vamos a hacer una factoría moderna que desde Gijón fabricará para España, Europa y el mundo», destacó el director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón ... , Julio García Bernardo, durante su participación, invitado por el Ayuntamiento de Gijón, en un evento sobre Naval Azul y las oportunidades que representa para Gijón, organizado en el Acuario Bioparc por la revista Ethic. Explicó que «aunque desde este verano se ha hablado mucho de la empresa por la adquisición del Tallerón de Duro Felguera, realmente Indra lleva apostando por Gijón desde 2008, con más de doscientas personas trabajando en el Parque Científico y Tecnológico en el departamento de control y seguridad portuaria». Pero destacó la importancia del plan de negocio que ahora se pone en marcha para la adecuación de vehículos blindados en las antiguas instalaciones de Duro Felguera en los terrenos colindantes con el futuro polo empresarial de Naval Azul.

«Hemos empezado la adecuación de las naves, que necesitan un lavado de cara, e invertiremos en ello más de 40 millones de euros», afirmó, añadiendo que eso incluye además la maquinaria y una pista de pruebas. Y confió en que antes de finales de año pueda llegar para su ensamblaje el primer VCR 8x8 que se montará en Gijón. «Ya el próximo año tendremos otros vehículos como lanzapuentes y artillería autopropulsada, además del mantenimiento y adecuación de los vehículos del Ejército», señaló, destacando el plan de modernización puesto en marcha por Defensa «por la actual situación geopolítica». En lo que respecta al empleo, García Bernardo recordó que se han asumido los 150 trabajadores que tenía el Tallerón, y que están «en proceso de formación y adaptación a la nueva factoría» e indicó que «de aquí a unos años está previsto que se creen unos doscientos empleos directos». A ellos habría que sumar los indirectos, de subcontratas y colaboradores, que permitirían elevar el total hasta los «mil empleos de calidad, como ingenieros, técnicos y gente con otras titulaciones».

