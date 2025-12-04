El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
El director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón, durante el acto sobre Naval Azul. Paloma Ucha
Industria de defensa en Asturias

Indra prevé llegar a los mil empleos en El Tallerón para fabricar blindados «de Gijón al mundo»

El director adjunto de la factoría participó en un acto sobre Naval Azul, en el que destacó la inversión de 40 millones de euros en la adaptación de las instalaciones y la creación de una pista de pruebas

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:15

Comenta

«Vamos a hacer una factoría moderna que desde Gijón fabricará para España, Europa y el mundo», destacó el director adjunto de la fábrica de Indra en Gijón ... , Julio García Bernardo, durante su participación, invitado por el Ayuntamiento de Gijón, en un evento sobre Naval Azul y las oportunidades que representa para Gijón, organizado en el Acuario Bioparc por la revista Ethic. Explicó que «aunque desde este verano se ha hablado mucho de la empresa por la adquisición del Tallerón de Duro Felguera, realmente Indra lleva apostando por Gijón desde 2008, con más de doscientas personas trabajando en el Parque Científico y Tecnológico en el departamento de control y seguridad portuaria». Pero destacó la importancia del plan de negocio que ahora se pone en marcha para la adecuación de vehículos blindados en las antiguas instalaciones de Duro Felguera en los terrenos colindantes con el futuro polo empresarial de Naval Azul.

