Moriyón reclama al Incar que «no juegue con la playa» e informe de sus estudios Moriyón, muy crítica con Incar durante la sesión plenaria. / D. ARIENZA «No está a la altura de las circunstancias», apunta la alcaldesa tras conocer por la prensa la nueva recogida de muestras del Instituto del Carbón en el arenal IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 13 diciembre 2018, 03:52

«¿Qué creen ustedes que pensó este equipo de gobierno cuando le encargó a una entidad de reconocido prestigio un estudio sobre el carbón de la playa y, después de que resultara no concluyente, conoció por los periódicos que ya tenían en marcha otro estudio del que no nos advirtieron? A mí no me parece medianamente normal. Y aprovecho esta intervención para pedir por favor un poco de colaboración institucional». Carmen Moriyón manifestó ayer en el Pleno su malestar con el Instituto del Carbón (Incar) por no tener al Ayuntamiento al tanto de sus investigaciones sobre el origen del carbón de San Lorenzo, pese a que hace unos meses se había recurrido a esa institución para intentar cotejar si el mineral coincidía con el que viajaba en las bodegas del 'Castillo de Salas'.

Ese análisis no arrojó respuestas claras, porque la muestra de carbón de 1986 con la que se comparó, que estaba en los archivos del Incar y se suponía que procedía del propio barco, en realidad había sido tomada en la playa, «pero ahora resulta que dicen que sí hay una que se cogió en el 'Castillo de Salas'». Días después de que los geólogos de la Universidad de Oviedo informaran al Observatorio de la Playa del resultado «no concluyente» de esa comparación, EL COMERCIO informó de que el mismo instituto estaba realizando otro estudio sobre muestras tomadas de la playa, que en sus primeras conclusiones apuntaban al movimiento de graneles en el Puerto como probable origen del mineral.

Moriyón explicó que tras conocer esa información, de acuerdo con la Autoridad Portuaria, «le pedimos al instituto si sería tan amable de remitirnos ese estudio, porque lo primero que queríamos era una valoración de los técnicos de las dos administraciones para así ver el paso siguiente». Sin embargo, ayer esa información aún no le había llegado ni al Puerto ni al Consistorio. «Y en esas estamos cuando hoy nos volvemos a desayunar con que dos científicos del Incar vinieron ayer de nuevo a tomar muestras», añadió en referencia a la tarea de recogida de sedimentos que se desarrolló el martes en el arenal de San Lorenzo y que, casualmente, coincidió con la presencia de una nueva gran mancha de carbón.

«Dicen que llevan investigando esto desde abril. Muy bien, ¿y no se lo advirtieron a la administración que pagó al instituto por un estudio? Me parece que no están a la altura de las circunstancias y le pediría al instituto que no se juegue con la playa de Gijón, que es muy vulnerable a estas cuestiones. Toda la información nos llega por la prensa. Y cuando hablé con una de las personas responsables, parecía que había con todo un secretismo tremendo», lamentó.

La alcaldesa hizo hincapié en que el carbón no representa «ningún peligro ambiental», aunque admitió que «cada vez causa más malestar entre la ciudadanía y compromete la imagen de la playa». Añadió que «si se comprueba que viene del 'Castillo de Salas', asumiremos nuestra historia y la contaremos con normalidad, tratando de compensar la imagen de la playa con explicaciones sobre la verdad de lo que ocurre. Pero generar continuamente esta incertidumbre, y por parte de una institución del prestigio del Incar, debería cesar inmediatamente». Concluyó asegurando que «todos queremos llegar al fondo de la cuestión. Ni negamos ninguna realidad ni escatimaremos esfuerzos hasta encontrar en colaboración con las instituciones el camino a seguir, pero esto solo se puede dirimir desde el rigor científico y técnico. ¿Y a quién más le vamos a encargar un estudio?».

Implicar al Puerto

Moriyón hizo estas declaraciones durante el debate de una iniciativa presentada por el PP, aprobada por unanimidad, en la que se instaba al Ayuntamiento a dedicar los recursos necesarios a averiguar el origen del carbón y el motivo de su aparición en la playa, y a comprometer a la Autoridad Portuaria en esta investigación. «La intención no es polemizar, sino intentar que cuando esto vuelva a ocurrir podamos tener información de por qué está pasando. Y si hay un origen distinto al 'Castillo de Salas', que se corte y se busque una compensación por los gastos y el coste de imagen», argumentó el portavoz de los populares, Pablo González.

David Alonso, de Xixón Sí Puede, animó al presidente de la Autoridad Portuaria «a grabar una descarga de carbón y exponerla públicamente diciendo que no cae carbón al mar. Porque es cómico ver cómo se pierde parte de lo que va del barco a las pilas o el que cae cuando se limpian las zonas de minerales con la excavadora».